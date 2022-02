Ucrania rechaza el órdago de Putin y pide ayuda urgente a Occidente

Ignacio Ortega Kiev, 21 feb Ucrania rechazó hoy el órdago del Kremlin de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que Kiev sigue considerando parte de su territorio. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reaccionó al anuncio ruso llamando por teléfono al jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, y convocando de urgencia al Consejo de Seguridad Nacional y Defensa (CSND). Todas las potencias occidentales respaldaron a Kiev condenando el desafío del presidente ruso, Vladímir Putin, quien ordenó también el despliegue de tropas en territorio separatista, lo que amenaza con recrudecer las hostilidades en el Donbás. EL DONBÁS PRORRUSO, TERRITORIO UCRANIANO Sin mayores aspavientos, el secretario del CSND, Oleksii Danílov, dejó claro que Ucrania sigue considerando a las regiones de Donetsk y Lugansk, incluidas las zonas controladas por los separatistas prorrusos, parte de su territorio. Danílov subrayó en rueda de prensa que Kiev seguirá cumpliendo "sus obligaciones" con "todos los habitantes" del Donbás, dividido en dos por una línea de separación de fuerzas desde la firma de los Acuerdos de paz de Minsk de 2014. Recordó que el territorio de Ucrania son todas aquellas regiones que integran el país de acuerdo a la Constitución, lo que incluye tanto Donetsk como Lugansk y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Adelantó que Zelenski intervendrá pronto ante la nación para responder "a la decisión de Putin". Políticos ucranianos que intervinieron esta noche por la televisión reconocieron que el reconocimiento ruso era algo "esperado" y abogaron por declarar la ley marcial en todo el Donbás para prevenir males mayores LA ONU COMO ÚLTIMO RECURSO Previamente, Zelenski ordenó a su ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, que solicitara una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU "debido a las acciones ilegales de Rusia". Kuleba invocó el artículo 6 del Memorándum de Budapest (1994), que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética. Durante la reciente conferencia de Múnich, Zelenski llamó a Occidente a garantizar la seguridad de Ucrania hasta que este país no ingrese en la OTAN, algo a lo que el Kremlin se opone terminantemente. Kiev denuncia que Moscú y los rebeldes orquestaron una campaña de desinformación sobre una inminente ofensiva ucraniana, que llevó a los rebeldes a anunciar la movilización general de los hombres mayores de edad y la evacuación a Rusia de la población civil. Seguidamente, los dirigentes prorrusos pidieron el reconocimiento de su independencia al jefe del Kremlin, quien anunció el lunes su decisión tras una intervención por televisión. Sobre todo ello, Zelenski habló con los líderes de Francia, Alemania y el Reino Unido, y adelantó que hará lo mismo con el líder turco y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un intento de forjar un frente común contra Moscú. LOS UCRANIANOS, DISPUESTOS A RETOMAR LAS ARMAS Horas antes de conocerse el anuncio de Putin, antiguos voluntarios que lucharon en el Donbás se mostraban dispuestos a retomar las armas para combatir a Rusia en el este del país. "El Ejército ha mejorado mucho. Lo más importante es que ya tenemos experiencia en el campo de batalla. Psicológicamente, estamos más preparados. Estamos dispuestos a morir por Ucrania", comentó a Efe Yevgueni en el centro de Kiev. Considera que Putin "está completamente loco", por lo que el ataque puede provenir "de cualquier lado". "Tengo que estar agradecido a Putin por una cosa. Ha logrado unirnos. Eso no lo había hace ocho años", resaltó. Mientras, Yaroslav, que participó tanto en la revolución del Maidán como en el conflicto en el Donbás, advirtió que el pueblo ucraniano está dispuesto a luchar "contra Putin, pero no todos". "Calculo que un 60 % sí, pero el otro 40 % son unos vendidos y recibirán los tanques rusos con flores", apuntó apesadumbrado. CASI 150.000 SOLDADOS RUSOS A LAS PUERTAS El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov, estimó en casi 150.000 los soldados rusos en su frontera, entre tropas de tierra, mar y aire. "Cuando digo que nuestros soldados están preparados para cualquier escenario. Esto es realmente así. Nosotros no minimizamos en ningún caso la amenaza, ya que su nivel es realmente alto", dijo. Con todo, subrayó que, sea cual sea la amenaza, el país se encuentra en un estado de "defensa total", a la que contribuirán los integrantes de los destacamentos de defensa territorial, que incluirán a cazadores y guardabosques hasta alcanzar los 2 millones. "Toda la población de Ucrania está dispuesta a defender su territorio. Esa es nuestra fuerza", resaltó Réznikov, quien acusó a los rebeldes de "crímenes de guerra" por destruir o dañar un centenar de casas en los bombardeos de los últimos días.EFE io/cae/cd (foto)(vídeo)(audio)