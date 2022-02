Ucrania pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad

(Añade otro tuit de Kuleba sobre reconocimiento por parte de Rusia de regiones separatistas) Kiev, 21 feb Ucrania pidió hoy una reunión inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar medidas urgentes dirigidas a lograr una desescalada y pasos prácticos para garantizar la seguridad del país. El ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, indicó en un tuit que Kiev invoca el artículo 6 del Memorándum de Budapest (1994), que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética. Kuleba explica en su cuenta de Twitter que remitió la correspondiente solicitud por orden del presidente, Volodímir Zelenski. Durante la pasada conferencia de Múnich, Zelenski llamó a Occidente a garantizar la seguridad de Ucrania hasta que el país no ingrese en la OTAN, algo a lo que el Kremlin se opone terminantemente. Además, el jefe de la diplomacia negó las informaciones procedentes de Rusia de que Kiev ha atacado el territorio de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, escenario de un recrudecimiento de las hostilidades desde la pasada semana. Kiev considera que Moscú y los separatistas prorrusos han orquestado una campaña de desinformación sobre una inminente ofensiva ucraniana, que llevó a los rebeldes a anunciar la movilización general de los hombres mayores de edad y la evacuación a Rusia de la población civil. Seguidamente, los dirigentes prorrusos pidieron el reconocimiento de su independencia al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, quien presidió hoy una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para abordar dicho asunto. Putin, que ha defendido el reconocimiento en 2008 de la independencia de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, aseguró que tomará hoy, lunes, una decisión. Rusia ha concedido en los últimos años la ciudadanía a unos 700.000 residentes en las zonas prorrusas del Donbás, que incluso participaron en las elecciones legislativas de septiembre pasado. "No solo Ucrania, sino todo el mundo sigue de cerca las acciones de Rusia con respecto al reconocimiento de las así llamadas autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk. Todo el mundo es consciente de las consecuencias", escribió al respecto Kuleba en otro tuit. "Hay muchas emociones allí fuera, pero es exactamente ahora que todos debemos centrarnos de forma calmada en los esfuerzos de desescalada. No hay otra vía", enfatizó. EFE io-cae/si