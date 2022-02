Siria otorga licencia a un tercer operador de telefonía móvil, Wafa Telecom

Damasco/Beirut, 21 feb El Gobierno sirio anunció este lunes que ha otorgado una licencia al operador privado de telecomunicaciones móviles Wafa Telecom, el tercero en unirse a un mercado con una de las cobertura de red per cápita más bajas de Oriente Medio y que en 2020 se vio envuelto en una polémica judicial. "Tenemos grandes esperanzas de que el lanzamiento del tercer operador mejore la realidad de la telefonía móvil en Siria, especialmente tras el daño sufrido por sus infraestructuras debido a la guerra", dijo en una rueda de prensa el ministro de Comunicación, Iyad al Jatib, según la agencia oficial de noticias siria SANA. Wafa Telecom, una sociedad anónima con un capital declarado de unos 4 millones de dólares al cambio oficial, se encargará de proveer a la población de servicios de telecomunicaciones móviles y también de otras actividades, como la importación y exportación de aparatos electrónicos relacionados con el sector. Una fuente cercana a sus inversores que pidió el anonimato explicó a Efe que, de acuerdo con el texto de la licencia, la empresa podrá utilizar las redes de los otros operadores en activo en el país durante los dos primeros años, mientras pone a punto su propia infraestructura. Las otras dos compañías con licencia en la actualidad son Syriatel y MTN Siria, quien a mediados del pasado año anunció que suspendería sus operaciones en Oriente Medio sin consecuencias para la actividad en Siria, una decisión que no han clarificado hasta el momento. Por su parte, Syriatel pasó a manos del Gobierno sirio en 2020 después de que un tribunal ordenase su decomiso durante un proceso por presuntos impagos contra el importante hombre de negocios Rami Makhlouf, hasta entonces dueño de la empresa y primo del presidente del país árabe, Bachar al Asad. De acuerdo con datos recientes del Sindicato Internacional de Telecomunicaciones, solo alrededor del 45 % de la población siria tiene acceso a internet, una de las cifras más bajas de la región, mientras que la tasa de cobertura 3G per cápita es del 82 %. EFE rz-njd/ppa/mj