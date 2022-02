Schwartzman dice que Alcaraz está haciendo cosas increíbles y mereció título

Río de Janeiro, 20 feb El español Carlos Alcaraz, que este domingo conquistó el título del Abierto de Río de Janeiro y se consagró como el tenista más joven en ganar un torneo ATP 500, está haciendo cosas "impresionantes" para su edad, afirmó su rival en la final, el argentino Diego Schwartzman. "Quiero felicitarlo. Es muy joven y está logrando cosas impresionantes", afirmó Schwartzman, número 14 de la clasificación internacional y que fue el campeón del torneo brasileño en 2018, en declaraciones que concedió al público aún en la cancha. "Su equipo viene haciendo cosas increíbles. En un gran competidor. Hoy jugó mucho mejor que yo y merecía la victoria. Se mereció el trofeo de principio a fin", agregó el argentino, que cayó en la final por 6-4 y 6-2 tras una hora y 26 minutos. En la rueda de prensa que concedió después del partido el argentino ahondó en sus elogios hacia Alcaraz y destacó lo que puede hacer por el tenis. "Es impresionante. Está haciendo cosas muy grandes para sus 18 años. Ojalá siga así. Su frescura y su forma de jugar le vienen bien al tenis. Es muy bueno ver alguien de esa generación estar en ese nivel. Es algo lindo y no podemos decir que es para el futuro, porque lo está haciendo en el presente", afirmó. Según Schwartzman, lo mejor del español es "su frescura y ese poco nervio que tiene, así como el poco de inocencia en los momentos importantes, lo que le da un beneficio". Igualmente descartó que la edad hubiera tenido peso en el resultado, tras haber dicho la víspera que a Alcaraz lo favorecería su edad por el cansancio acumulado por ambos tras haber disputado dos duros partidos el sábado. "La verdad es que ayer estaba mucho más cansado y que en la semifinal no podía más. Pero para la final saqué energía y ganas, no sé de dónde. Hoy estuve mucho mejor. En los primeros ocho games jugué en mi mejor nivel en la semana y en el primer set sólo cometí cuatro o cinco errores y terminé perdiendo. Él jugó mejor", admitió. Schwartman agregó que espera tener una revancha y también agradeció a la afición brasileña que lo apoyó en el torneo. "Siendo argentino para mí fue increíble que me apoyaran, fue espectacular. Me hubiera gustado ganar el trofeo para festejarlo con ellos pero no se pudo", aseguró. EFE cm/car (fotos)