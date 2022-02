Putin reconoce independencia de separatistas prorrusos de Donetsk y Lugansk

Moscú, 21 feb El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. En una ceremonia en el Kremlin, Putin firmó un decreto con el reconocimiento tras una larga alocución televisada a la nación. "Considero necesario tomar una decisión que desde hace tiempo caía por su propio peso: reconocer de inmediato la independencia y la soberanía de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk", dijo el mandatario ruso al final de su discurso. Seguidamente el jefe del Kremlin firmó tratados de amistad y asistencia mutua con los líderes de Donetsk, Denís Pushilin, y de Lugansk, Leonid Pásechnik. "Felicidades" dijo Putin al término de la ceremonia a Pushilin y Pásechnik. El mandatario ruso pidió a la Asamblea Federal de Rusia (Parlamento) que apoye su decisión y ratifique luego esos tratados con ambas repúblicas. El presidente ruso tomó esta decisión después de recibir este lunes de ambos líderes separatistas prorrusos una solicitud al respecto y después de que la Duma rusa (Cámara Baja) le enviara una resolución para instarle a reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk. Putin sostuvo en su discurso que la situación en el Donbás, donde se enfrentan los separatistas prorrusos desde 2014 con el Ejército ucraniano en un conflicto que se ha cobrado la vida de unas 14.000 personas, es "crítica, grave". "La situación en el Donbás ha vuelto a adquirir un carácter crítico y grave", dijo el jefe de Estado ruso. "Hago hincapié una vez más en que Ucrania para nosotros no es solo un país vecino. Es una parte integral de nuestra propia historia, cultura, espacio espiritual. Estos son nuestros camaradas, parientes, entre los cuales no solo se encuentran colegas, amigos, excompañeros, sino también parientes, personas conectadas con nosotros por lazos de sangre, familiares", continuó Putin. Ante la escalada de la tensión militar en los próximos días en el este de Ucrania, Putin exigió a "aquellos que usurparon el poder y mantienen el poder en Kiev poner fin inmediatamente a las acciones militares". "En caso contrario, toda la responsabilidad por la posible continuación de derramamiento de sangre recaerá totalmente sobre la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania", dijo Putin. El jefe del Kremlin también aseguró que Rusia tomará medidas para garantizar su seguridad ante la negativa de Estados Unidos y la OTAN a atender sus preocupaciones de seguridad y de renunciar a que Ucrania forme parte de la Alianza Atlántica en un futuro. "No hay más que mirar el mapa para ver cómo los países occidentales cumplieron con su promesa de no permitir la ampliación de la OTAN al este, dijo. "Simplemente nos han engañado. Una detrás de otra ha habido cinco olas de ampliación de la OTAN", sostuvo. "Como consecuencia, la Alianza y su infraestructura militar, se han aproximado directamente a las fronteras rusas". "Eso se convirtió en una de las razones clave de la crisis de la seguridad europea, repercutió de la forma más negativa en todo el sistema de asuntos internacionales e hizo que se perdiera la confianza mutua", insistió. "Si Ucrania entra en la OTAN, las amenazas militares para Rusia aumentarían varias veces. Y aumentaría varias veces el peligro de un ataque sorpresa contra nuestro país", sentenció. EFE cae-aj-bsi/ie (foto)