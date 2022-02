Periodista crítico marroquí Raisuni no ha tenido juicio justo, dice abogado

Casablanca (Marruecos), 21 feb La defensa del periodista crítico marroquí Suleiman Raisuni, condenado a cinco años de cárcel por "asalto sexual" a un homosexual, afirmó este lunes en la recta final de su juicio en apelación, que el acusado "no ha tenido un juicio justo". Para la defensa, el denunciante incurrió en varias contradicciones, no hay pruebas contra Raisuni y los hechos confirman su inocencia. En una nueva sesión celebrada en el Tribunal de Apelación de Casablanca, tomó la palabra el penúltimo de los ocho abogados defensores personados en el juicio de Raisuni, Hasan Tas, quien insistió en las contradicciones del joven denunciante A. A. durante su alegato ante el tribunal, en un juicio que se preveía concluir hoy pero que finalmente continuará el 23 de febrero debido a un retraso en su comienzo esta tarde. La condena contra el periodista marroquí por "asalto sexual" y detención ilegal fue denunciada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que reclamó al comienzo de su juicio en apelación "un proceso justo y equitativo" para el periodista. En su reciente informe de 2021 Human Rights Watch (HRW) denuncia también la persecución a los periodistas en Marruecos y el caso concreto de Raisuni. Los hechos que le valieron la condena a Raisuni se remontan a 2018, cuando el reportero realizaba un reportaje sobre la comunidad gay, una orientación sexual penada en Marruecos con cárcel. El hombre, que tardó dos años en denunciar los hechos, relató ante el tribunal en el juicio en apelación que Raisuni lo llevó al dormitorio, donde le encerró, le cogió de la mano con fuerza, le besó en el cuello y le tocó las nalgas, ante lo que el joven lo empujó y salió al salón. "Hay contradicciones en las declaraciones del denunciante", afirmó hoy el abogado defensor Hasan Tas, poniendo como ejemplo que el joven dio dos versiones diferentes de la hora de la cita y se retractó de sus declaraciones de que fue encerrado con llave por el acusado en su casa. Para el letrado, la condena a 5 años en primera instancia no fue justa "ni en la forma ni en el fondo" y se basó en declaraciones contradictorias del denunciante, así como en "hechos no ocurridos". En el caso del delito de detención ilegal, recordó que el propio denunciante dijo ante el tribunal que salió libremente de la casa de Raisuni y llamó luego a la esposa del periodista. Tas indicó también que el denunciante también modificó su post en Facebook, al retirar una frase en la que ponía que a causa de los sucedido tuvo que ser atendido por un psicólogo durante tres meses. La audiencia de hoy se alargó tres horas después de arrancar sobre las 18.00 hora local en presencia del reportero que, sonriente, mandó saludos con su mano a los amigos y familiares que estaban presentes. La Fiscalía pidió en una sesión anterior la pena máxima de diez años contra el periodista, quien negó de forma recurrente las acusaciones y afirmó que el denunciante no estuvo ese día en su casa. Raisuni fue arrestado en mayo de 2020 y entonces no asistió a la mayor parte de las audiencias del juicio en primera instancia, celebrado entre febrero y julio de 2021. Tampoco acudió el día de la lectura de la sentencia, porque cumplía entonces una huelga de hambre que duró 118 días. El periodista fue redactor jefe del diario independiente Akhbar al-Yaoum, que tuvo que cerrar en marzo de 2021 por falta de fondos. El exdirector de esta publicación Taoufik Bouachrine está cumpliendo una condena de 15 años de cárcel por agresión sexual a varias mujeres. Además de Raisuni, en 2021 también fueron sentenciados en Marruecos el periodista de investigación Omar Radi (seis años de cárcel) y su colega Imad Stitou (un año) por la supuesta violación por parte de Radi a una compañera de trabajo negada por Stitou, testigo de los hechos y al que no se le dejó declarar en el juicio al pasar su condición de testigo a encausado por permitir el asalto. HLa organización humanitaria HRW denunció en su informe de 2021 las condenas a los periodistas en el país magrebí afirmando que "Marruecos arrestó, condenó y encarceló a varios críticos no por lo que dijeron, sino por delitos sexuales o de malversación, donde las pruebas eran o bien escasas o dudosas, o el juicio no respetó las reglas de un proceso justo". EFE fzb.mt/pddp (vídeo)