Lunes, 21 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== UCRANIA CRISIS Macron convoca y ve aceptada una reunión entre Putin y Biden sobre seguridad París El presidente de Francia, Emmanuel Macron, propuso este domingo a los mandatarios de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, la celebración de una cumbre sobre la seguridad en Europa, que ambos aceptaron.La Presidencia francesa indicó en un breve comunicado que en su conversación telefónica sucesiva con ambos líderes Macron propuso que se celebre primero una cumbre entre Putin y Biden "y después con todas las partes implicadas" sobre la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa. UCRANIA CRISIS EEUU Biden acepta reunirse con Putin si no hay invasión de Ucrania Washington Estados Unidos accedió este domingo a mantener una cumbre presidencial con Rusia, pero puso como condición que los rusos no invadan antes Ucrania, e insistió en que todo apunta a que ese ataque está "a punto" de ocurrir.El presidente estadounidense, Joe Biden, "ha aceptado en principio reunirse" próximamente con su homólogo ruso, Vladímir Putin, "si no ha habido una invasión" de Ucrania para entonces, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en un comunicado la noche del domingo. UCRANIA CRISIS Macron acuerda con Putin trabajar en favor de un alto el fuego en Ucrania París El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acordó este domingo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, llevar a cabo "un trabajo intenso" que conduzca a un alto el fuego en la línea de contacto en el este de Ucrania, donde se enfrentan el Ejército regular ucraniano y las milicias prorrusas. Los dos mandatarios, según el Elíseo, quieren que el Grupo de Contacto Trilateral se reúna este lunes "con el objetivo de obtener de todas las partes implicadas un compromiso de alto el fuego" en la región. EJERCICIOS Rusia prolonga su presencia militar en Bielorrusia por tensión en el Donbás Moscú Rusia decidió este domingo prolongar su presencia militar en Bielorrusia más allá de las maniobras "Determinación aliada 2022" debido a la tensión en este de Ucrania, que ha aumentado en los últimos días y ha dejado sus primeras víctimas tanto entre militares como entre civiles, según las partes del conflicto; el Ejército regular ucraniano y las milicas prorrusas. Fue el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Jrenin, el que anunció que Minsk y Moscú alargarían la inspección de las capacidades de combate de las tropas en medio de las crecientes amenazas cerca de su frontera común. Jrenin precisó que la medida se debe al "aumento de la actividad militar cerca de las fronteras del Estado de la Unión (de Rusia y Bielorrusia) y el agravamiento de la situación en el Donbás" (este ucraniano). EEUU EE.UU. asegura que Rusia ha puesto en marcha su plan para invadir Ucrania Washington Estados Unidos aseguró este domingo que Rusia ha puesto en marcha su "manual" para invadir Ucrania, y advirtió de que esa agresión podría ser inminente porque, según la inteligencia estadounidense, el Kremlin ya ha dado la orden de atacar. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, argumentó que la decisión de Moscú de prolongar su presencia militar en Bielorrusia más tiempo del anunciado originalmente es un paso previo a un ataque contra Ucrania, algo que Rusia niega. UCRANIA CRISIS Kiev y los separatistas prorrusos se vuelven a cruzar acusaciones de ataques Kiev Los militares ucranianos y las milicias prorrusas del este ucraniano volvieron este domingo a cruzar acusaciones de violación del alto el fuego entre las partes, tras un recrudecimiento de los ataques que se observa en Donbás desde hace días. Según informó este domingo el centro de prensa de la Operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania, los separatistas cometen "repetidas infracciones" de la tregua con armamento pesado prohibido por los acuerdos de Minsk. Las violaciones registradas, según un comunicado del centro en Facebook, descubren unos preparativos para la "creación de las condiciones para una futura escalada en la línea de separación" en el Donbás, opinan los militares ucranianos, que ayer informaron de dos bajas por causa de heridas de metralla. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, abogó este domingo por un cese de hostilidades inmediato en el Donbás después de una conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron. -------- SECRETOS SUIZOS Banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a corrupción Nueva York Una filtración de datos revela que durante años el banco suizo Credit Suisse guardó fortunas de personas ligadas a la corrupción procedentes de todo el mundo, entre ellos empresarios sancionados o violadores de los derechos humanos, por un valor conjunto de unos 100.000 millones de dólares, según publicó este domingo The New York Times. El diario forma parte de un consorcio de casi 50 medios que, coordinados por la organización sin ánimo de lucro "Organized Crime and Corruption Reporting Project", han analizado los datos de unas 18.000 cuentas del banco suizo filtradas hace un año al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una persona no identificada, una investigación bautizada como los "Secretos Suizos". SECRETOS SUIZOS Venezolanos ligados a la corrupción en PDVSA tenían millones en Credit Suisse Miami Más de 20 venezolanos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA, incluido Nervis Villalobos, exviceministro de Energía con Hugo Chávez, tuvieron cuentas en el banco suizo Credit Suisse por valor de al menos 273 millones de dólares, según una investigación periodística desvelada este domingo. Los datos bancarios filtrados que publicó la organización de prensa internacional Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a través de varios medios internacionales, entre ellos el "Miami Herald", muestran que Villalobos abrió una cuenta en septiembre de 2011 y en menos de dos años ya acumulaba activos por 9,5 millones de francos suizos (10,3 millones de dólares al cambio actual). R.DOMINICANA HAITÍ República Dominicana empieza la verja para frenar la inmigración desde Haití Dajabón (R.Dominicana) República Dominicana comenzó este domingo las obras de una verja fronteriza que recorrerá cerca de la mitad de la frontera con Haití, un proyecto que pretende primordialmente limitar la inmigración desde el país vecino.Las obras fueron inauguradas por el presidente Luis Abinader a orillas del río Masacre, en la ciudad de Dajabón (noroeste), el principal paso fronterizo de la isla, en una ceremonia cargada de simbolismo patriótico, a la que acudieron la cúpula militar y representantes de partidos políticos de todas las tendencias. En un discurso, Abinader resaltó que la verja permitirá "disminuir drásticamente la migración irregular", así como controlar el comercio bilateral, hacer frente al narcotráfico, a la venta ilegal de armas y al robo de vehículos.La verja, de 160 kilómetros de extensión, cubrirá cerca de la mitad de la extensión de la frontera, que mide 391 kilómetros de norte a sur, y se erigirá principalmente en las zonas pobladas. R.UNIDO MONARQUÍA Isabel II, enferma de covid con "síntomas leves" Londres La reina Isabel II ha contraído la covid-19, aunque hasta el momento sólo ha desarrollado "síntomas leves, similares a los de un resfriado", un anuncio que ha conmovido a un país que sigue con extrema atención la salud de la veterana monarca, de 95 años. En un escueto comunicado, el Palacio de Buckingham informó de la noticia, que se temía como una posibilidad después de que la reina se hubiese reunido con su hijo, el príncipe heredero Carlos, el pasado 8 de febrero dos días antes de que éste diese positivo en un test de coronavirus. La afección no impedirá a priori que Isabel II siga desarrollando "tareas livianas" esta semana, según la Casa Real. CANADÁ PROTESTAS Casi 200 detenidos en operación para dispersar protesta antivacunas en Ottawa Toronto (Canadá) La Policía de Ottawa confirmó este domingo que detuvo a 191 personas y presentó cargos contra 103 de ellas durante su operación para dispersar la protesta antivacunas en el centro de la capital canadiense. Por primera vez en tres semanas, los alrededores del Parlamento de Canadá amanecieron este domingo sin camiones ni manifestantes, después de que la Policía local los expulsara el sábado en una operación que generó polémica por el uso de gas pimienta y otras tácticas contra la multitud. Una decena de manifestantes seguían congregados a menos de un kilómetro del Parlamento, según el diario The Toronto Star, pero la escena era muy diferente a la que paralizó durante semanas el centro de Ottawa y varios cruces fronterizos con EE.UU. BRASIL LLUVIAS Petrópolis suma 152 muertes por lluvias y continúa búsquedas con dificultades Río de Janeiro El fuerte temporal de lluvias que devastó parte de la ciudad brasileña de Petrópolis (sureste) ha causado ya 152 muertes y casi 200 heridos, mientras las búsquedas por las decenas de desaparecidos continúan este domingo entre grandes dificultades. La antigua "ciudad imperial", situada en la región serrana de Río de Janeiro, intenta volver poco a poco a la normalidad gracias a la amplia movilización social de voluntarios, después de sufrir las precipitaciones más intensas en casi un siglo. CORONAVIRUS ----------- R.UNIDO Johnson levanta todas las restricciones por covid aunque promete "precaución" Londres El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará este lunes el fin de todas las "restricciones legales" que seguían en vigor contra la covid-19, incluida la obligación de aislarse para los contagiados, como parte de su plan para "convivir con el coronavirus". El Ejecutivo se reunirá en la mañana del lunes para aprobar el proyecto y posteriormente Johnson informará al Parlamento, tras lo cual ofrecerá una rueda de prensa, según un comunicado difundido por Downing Street. Este anuncio se produce en paralelo a que se haya conocido que la reina Isabel II, de 95 años, se ha contagiado con la enfermedad y presenta "síntomas leves, similares a un resfriado". AUSTRALIA Australia reabre puertas al turismo mundial tras dos años de cierre anticovid Sídney (Australia) Australia reabrió este lunes sus fronteras internacionales a todos los turistas vacunados tras casi dos años de su cierre por la pandemia de la covid-19, en una jornada en la que se espera la llegada más de 50 vuelos desde el exterior. En el aeropuerto de Sídney, a donde llegarán 27 vuelos, los pasajeros fueron recibidos con música, peluches de koalas o de canguros, galletas o bocaditos típicos australianos y flores, en un ambiente festivo y emotivo repleto de abrazos entre familiares y amigos que habían estado separados por la pandemia. ---- AUSTRALIA CHINA Australia exige a China investigar uso de láser contra un avión australiano Sídney (Australia) El primer ministro de Australia, Scott Morrison, exigió este lunes a China que realice una "investigación completa" sobre el presunto uso de un láser para dificultar el vuelo de aviones de reconocimiento australianos en el mar de Arafura, entre Nueva Guinea y Australia. PRESA NILO Etiopía empieza a generar energía en la controvertida presa del Nilo Azul Adís Abeba La controvertida presa construida por Etiopía en el Nilo Azul comenzó este domingo a generar energía tras el encendido de la primera turbina, pese a que el proyecto cuenta con la firme oposición de Egipto y Sudán por considerar que la obra impactará negativamente en el caudal del rio. "El comienzo de la generación de electricidad desde esta presa es una bendición no solo para nosotros, sino también para Egipto y Sudán", aseveró el primer ministro etíope, Abiy Ahemed, en un discurso tras haberse encargado de poner en marcha la primera turbina de la Gran Presa del Renacimiento Etíope (GERD). Por su parte, el Ministerio sudanés de Exteriores lamentó que la presa haya empezado operar este domingo sin alcanzar un acuerdo con Jartum y El Cairo, que consideran que afectará al caudal del río y a sus reservas de agua. EFE int-mmg/amd/ics