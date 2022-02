Las autoridades mexicanas interceptan a más de 5.000 migrantes en la última semana

Ciudad de México, 20 feb Autoridades mexicanas interceptaron a 5.020 migrantes irregulares en la última semana, informó este domingo el Instituto Nacional de Migración (INM). Entre los migrantes capturados hay 793 menores de edad, aunque el INM no precisó cuántos de ellos viajaban no acompañados. El instituto, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), justificó la detención de los migrantes con el argumento que eran personas "extranjeras que transitaban en condición de estancia irregular por territorio nacional". "Provienen de 23 naciones del mundo, la mayoría de Centro ySudamérica, seguidos de países como Nepal, China, Senegal, Rusia, India, Rumania, Suiza y Gambia, entre otros", apuntó. Pese a que no detalló los operativos, el jueves el INM ya había informado sobre el arresto de 1.266 migrantes en apenas un lapso de 24 horas. Entonces "destacó la atención a 120 personas extranjeras en un autobús de turismo en Acajete, Puebla; más de 100, sin agua ni alimento, en la caja de un camión tipo torton abandonado en la autopista Córdoba-Minatitlán, Veracruz, y 59 en Allende, Nuevo León, escondidos en compartimentos". Las detenciones, que el INM llama "rescates", son reflejo del flujo migratorio récord que vive la región hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó en septiembre. México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país. Además, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió un récord de 131.448 solicitudes de refugio en 2021. De estos peticionarios, más de 51.000 son haitianos. "El INM refrenda su compromiso para mantener una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos de quienes se encuentran en contexto de movilidad por territorio nacional", aseveró el organismo este domingo.