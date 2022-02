Irán afirma que ha habido un progreso significativo en la negociación nuclear

Teherán, 21 feb El Gobierno iraní afirmó este lunes que ha habido un progreso significativo en la negociación para salvar el acuerdo nuclear de 2015, pero matizó que aún quedan cuestiones importantes por resolver. “Se ha progresado de forma significativa en las negociaciones”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzade, en una rueda de prensa en Teherán. Pero el diplomático matizó que aún quedan las cuestiones más difíciles por resolver. “Las cuestiones que quedan son las más difíciles, importantes y serias”, indicó. Jatibzade también afirmó que su país “ha intercambiado puntos de vista” con Estados Unidos en “un formato sin papel”, apuntando a un posible encuentro con la parte estadounidense, pero no ofreció más información. Irán se ha negado a sentarse en la misma mesa que los estadounidenses desde que comenzaron las negociaciones en abril entre Irán y Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China. Estados Unidos participa en las conversaciones de forma indirecta. Desde la semana pasada, las autoridades iraníes han indicado en varias ocasiones que el acuerdo para salvar el pacto nuclear de 2015 se “encuentra más cerca que nunca”. El acuerdo de 2015 limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones, pero el expresidente estadounidense Donald Trump lo abandonó en 2018 e impuso medidas punitivas económicas contra Teherán. Irán respondió en 2019 incumpliendo los límites impuestos a su programa atómico acumulando más uranio y más puro del acordado. Ante el aparente progreso de las negociaciones, 250 de los 290 diputados del Parlamento iraní pidieron ayer una carta al presidente del país, Ebrahim Raisí, que obtenga garantías de que Estados Unidos no abandonará un nuevo acuerdo nuclear. "Irán no debe llegar a un acuerdo sin garantías válidas dado que el Gobierno estadounidense y los tres países europeos (Alemania, Francia y Reino Unido) no han cumplido con sus compromisos y han usado cualquier medio posible para dañar los intereses del pueblo iraní”, indicaba el documento. EFE jlr /mj