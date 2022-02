Inauguran en Bratislava memorial de Kuciak, periodista eslovaco asesinado

Praga, 21 feb Un monumento en recuerdo del periodista de investigación eslovaco Jan Kuciak, asesinado junto a su compañera hace cuatro años, cuando hacía pesquisas sobre el crimen organizado y sus vínculos con el poder, fue inaugurado este lunes en el centro de Bratislava. El memorial, obra de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Técnica de Bratislava, está situado en la Plaza SNP de la capital eslovaca, y a la ceremonia de su inauguración asisitó el primer ministro del país, Eduard Heger. La escultura representa dos llamaradas forjadas en bronce -junto a Kuciak fue asesinada su novia, la arqueóloga Martina Kusnírová-, con una cita atribuida al periodista: "No des las gracias. Acuérdate". "Agradecemos a todos los que intentan que no olvidemos lo que pasó y cómo pasó", dijo hoy en su alocución Zlatica Kusnírova, madre de Kusnírová. El homicidio a tiros del periodista, que entonces tenía 28 años y escribía en el diario digital "Aktuality.sk", desató una masiva ola de indignación en el país, con protestas callejeras multitudinarias que se prolongaron ante la lentitud de la investigación policial tras el crimen. La situación forzó la caída del socialdemócrata Robert Fico, el entonces influyente primer ministro, cuyo partido perdió las elecciones legislativas de febrero de 2020 y no pudo revalidar el Ejecutivo. "Fue asesinado porque trataba de desenmascarar la corrupción y abuso de poder", recordó hoy la presidenta eslovaca, Zuzana Caputova, durante la visita al lugar donde Kuciak y Kusnírová recibieron los balazos que acabaron con sus vidas. Los autores materiales del asesinato han sido juzgados y condenadas a largas penas de prisión, pero quedan por rendir cuentas los que ordenaron el asesinato. "Necesitamos, para que haya justicia en Eslovaquia, que sea resuelta la responsabilidad que tuvieron los que solicitaron el crimen", subrayó Caputova. EFE gm/wr/pddp (foto)