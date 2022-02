Francia ve posible la cumbre Putin-Biden pero asegura que depende del Kremlin

París, 21 feb Una cumbre entre los presidentes Joe Biden y Vladímir Putin sobre la seguridad en Europa sigue siendo "posible" pero depende del mandatario ruso, señaló este lunes el Elíseo. "El presidente Putin debe tomar una decisión", indicó una fuente de la sede de la Presidencia francesa, que recalcó que la situación sigue siendo "muy peligrosa" debido al aumento de la violencia en la línea de separación entre Ucrania y sus territorios prorrusos. Tras una jornada de intensas negociaciones telefónicas con Washington, Moscú y otras capitales, el presidente francés, Emmanuel Macron, arrancó la pasada madrugada un principio de acuerdo para una reunión entre Biden y Putin, aunque el Elíseo recordó hoy que su celebración está sujeta a varias condiciones, comenzando por que no haya una invasión rusa de Ucrania. Además, hace falta que los responsables de Exteriores de Washington y Moscú hagan un trabajo previo "sobre el contenido de lo que puede discutirse" en esa posible cumbre. "¿Estamos ahí? No, estamos en una situación muy volátil, pero estamos avanzando poco a poco", añadió la fuente francesa. Tras el anuncio francés de la posible cumbre, el Kremlin respondió hoy señalando que esa reunión "es posible", pero consideró prematuro dar por hecha su celebración antes de ver el resultado del trabajo de los ministros de Exteriores de ambas potencias. En París se coincide en que su celebración no está cerrada pero se insiste en que "hay una agenda" para acelerar la vía diplomática y que "cada día que pasa y la guerra no comienza es un día ganado". EFE rcf/mgr/ah