El Villarreal recibe en su mejor momento del curso al histórico Juventus

(actualiza noveno párrafo, con presencia Bonucci y Pellegrini en la lista de convocados) Vila-real/Roma (Castellón), 21 feb Villarreal CF y Juventus Turín se miden este martes en La Cerámica el primer partido de los octavos de final de la Liga de Campeones, una eliminatoria a la que el equipo castellonense llega en su mejor momento de la temporada y en la que aspira a poder superar a uno de los equipos históricos de la competición. Ambos equipos llegan inmersos en la pelea por alcanzar las 'plazas Champions' en sus respectivos campeonatos nacionales, en los que tras un arranque con problemas, lograron enderezar su irregular comienzo. Asimismo, tanto Villarreal como Juve han mejorado sus plantillas en el mercado invernal, y su juego, destacando la llegada del centrocampista argentino Gio Lo Celso para el Villarreal y la del goleador serbio DusanVlahovic en el equipo turinés. El equipo español, que vive su momento más dulce de la temporada, ha recuperado numerosos efectivos y el pasado sábado goleó a domicilio al Granada (1-4), con un triplete del neerlandés Arnaut Danjuma, que parece haber conseguido el gran nivel de juego y goleador exhibido antes de su lesión. En el capítulo de bajas, el equipo castellonense sigue sin poder contar con los futbolistas Francis Coquelin, Rubén Peña y Gerard Moreno. Además, el técnico deberá esperar hasta el último momento para saber si podrán contar con la presencia del centrocampista Étienne Capoue, de baja por problemas musculares desde hace dos semanas. El equipo turinés, por su parte, viajará al choque en el estadio de la Cerámica mermado por las bajas en defensa y por la gran ausencia de uno de sus referentes en ataque, el argentino Paulo Dybala, en la que será la primera vez que se enfrente al equipo castellonense. Los hombres que dirige el italiano Massimiliano Allegri llegan a la cita europea con malas sensaciones tras el 'pinchazo' de esta jornada en Serie A ante el Torino (1-1) en el derbi de la ciudad, resultado que compromete su cuarta posición en la tabla ya que el Atalanta podría arrebatarle la plaza 'Champions' y por las numerosas e importantes bajas. El técnico tendrá que reconstruir el equipo para enfrentarse al 'submarino amarillo', especialmente en defensa, donde los turineses tienen más problemas. Allegri tiene notables problemas en la zona central de la defensa. Está ausente Giorgio Chiellini, pero recupera a última hora a Leonardo Bonucci y a Luca Pellegrini, que están en la lista de convocados, aunque sus opciones de jugar de inicio no se antojan muy altas. Ante ello, todo hace indicar que uno de los laterales brasileños Alex Sandro o Danilo pasen a formar el eje central con el neerlandés Matthijs de Ligt. El carril derecho sería para el colombiano Juan Cuadrado. El serbio Dusan Vlahovic, flamante fichaje invernal del Juventus, aterrizó en el equipo con buen pie al anotar un gol en su primer partido de liga y otro en Copa Italia. Sin embargo, esta será su primera gran noche y el partido en el que los 'tifosi' blanquinegros esperan una actuación a la altura de los 80 millones de euros desembolsados al Fiorentina por su fichaje. Salvo sorpresa, Álvaro Morata será quien acompañe a Vlahovic partiendo desde la banda izquierda. El internacional español acumula en las últimas jornadas actuaciones de gran nivel que han mantenido a la 'Vechia Signora' con mordida en ataque y ha mostrado buen entendimiento con el serbio, con quien busca asociarse constantemente. Los juventinos, pese a no perder en liga desde el pasado 27 de noviembre, no están realizando una buena campaña -cuartos a 9 puntos del liderato- y pueden caer a puestos de Liga Europa, por lo que la Liga de Campeones se presenta como la oportunidad para revertir la situación y empezar una nueva dinámica positiva. - Alineaciones probables: Villarreal CF: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Parejo, Alberto Moreno, Chukwueze; Lo Celso, Danjuma. Juventus Turín: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Sandro, Danilo; Zakaria, Locatelli, Rabiot; McKennie, Morata, Vlahovic. Árbitro: Daniel Siebert (GER). Estadio: La Cerámica. Hora: 21:00 CET (20:00 GMT).