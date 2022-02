El promedio de casos de covid en Brasil cayó a su menor nivel en un mes

Río de Janeiro, 21 feb Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia en el mundo, registró en las últimas 24 horas 37.339 nuevos casos de coronavirus, con lo que el promedio de contagios en la última semana cayó hasta los 101.007 diarios, su menor nivel en el último mes, informó este lunes el Gobierno. El gigante latinoamericano no registraba una media de infecciones tan baja desde el 19 de enero pasado, cuando contabilizó 99.974 casos diarios. La llegada a Brasil en diciembre de la ómicron, una variante de la covid más contagiosa y que ya responde por más del 95 % de los nuevos casos, hizo que el promedio de infecciones saltara un 6.000 %, desde 3.101 diarias el 22 de diciembre hasta 189.526 por día el 3 de febrero, su mayor nivel desde el inicio de la pandemia, hace casi dos años. Pero desde entonces esa media viene bajando gradualmente, lo que indica que la tercera ola de la covid ya pasó por su pico, y este lunes volvió a aproximarse a las 100.000 diarias, algo que no ocurría desde hace exactos 31 días. Según los datos divulgados este lunes por el Ministerio de Salud, además de 37.339 nuevos casos, Brasil registró en las últimas 24 horas 318 muertes por covid, con lo que el número de víctimas acumulado desde el comienzo de la pandemia subió hasta 644.604 y el de contagios hasta 28,2 millones. Tales números confirman a Brasil como el segundo país en número de muertes por covid en el mundo, tras Estados Unidos, y como el tercero en cantidad de casos, luego de EE.UU. e India. Pese a que la ómicron hizo que el número de casos subiera a niveles récords, los de muertes no siguieron esa misma tendencia, en parte por el éxito de la campaña de vacunación. Según los datos del Ministerio, el promedio de muertes por covid en Brasil se ubicó este lunes en 824 por día, con lo que mantuvo la tendencia de caída gradual de los últimos diez días, desde los 951 fallecimientos diarios registrados el 11 de febrero. Esas medias, sin embargo, están lejos del récord que el país llegó a registrar el 12 de abril del año pasado, cuando, en el pico de la segunda ola de la pandemia, Brasil contabilizaba 3.124 nuevas víctimas por día. El número de muertes este lunes (318), además, fue el segundo menor en el último mes. Los especialistas atribuyen esa tendencia a la efectiva campaña de inmunización, que Brasil inició en enero de 2021 y que permitió que hasta este lunes 155,7 millones de brasileños, el 73 % de los 213 millones de habitantes del país, ya cuenten con el ciclo completo de inmunización (las dos dosis o la vacuna de dosis única). EFE cm/cms/rrt