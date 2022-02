El presidente argentino califica de "tragedia" los incendios del noreste

Buenos Aires, 21 feb El presidente argentino, Alberto Fernández, calificó este lunes como una "tragedia" los incendios que asolan la provincia nororiental de Corrientes, al tiempo que defendió la ayuda brindada por el Ejecutivo nacional para combatir el fuego. "Corrientes llama la atención de toda la Argentina, obviamente, acaba de vivir una tragedia, pero hemos puesto todas nuestras fuerzas para ayudar", aseveró el mandatario durante un acto en la provincia de Buenos Aires. Según el último informe del Ministerio de Ambiente, este lunes permanecían activos ocho incendios en Corrientes, concentrados especialmente en la zona septentrional de la provincia, mientras que otros dos ya están controlados. Hasta ahora, el Gobierno ha desplegado en la zona cinco aviones hidrantes, un avión observador y tres helicópteros, junto con otros 159 brigadistas y personal de apoyo convocados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). El presidente argentino subrayó que su Ejecutivo hizo "todo" lo que estuvo a su alcance para ayudar a la provincia, gobernada por el opositor Gustavo Valdés, quien pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR). "Lo que es verdad es que no escribimos 'twitters' por eso, lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso", aseveró Fernández, para agregar que "no hay una Argentina del centro y una periférica", sino ciudadanos que necesitan que su país "se levante". Estas declaraciones se producen después de que varios políticos de la oposición criticasen el accionar del Gobierno nacional en relación con los incendios de Corrientes, entre acusaciones de inoperancia y falta de rapidez en su respuesta a la crisis. "Una sequía histórica se convirtió en un incendio sin precedente. Desde enero la peligrosa situación había sido alertada por las autoridades de la provincia de Corrientes al Ministerio de Ambiente. Le pidieron aviones hidrantes, vigías y equipamiento. Nunca les respondieron", lamentó el expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019) a través de su cuenta de Twitter. Corrientes sufre desde enero pasado incendios que han quemado 785.238 hectáreas, lo que representa un 8,8 % de la provincia que limita con Paraguay, Brasil y Uruguay, de acuerdo con el último informe de evolución de los incendios elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) publicado el 16 de febrero. La provincia ha sido declarada "zona de catástrofe ecológica y ambiental" y ha recibido recursos de varias provincias del país, del Gobierno nacional y de particulares. EFE jacb/rgm/laa