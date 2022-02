El peruano Reynoso dice que Cruz Azul se potenció gracias a la autocrítica

Toluca (México), 20 feb El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, afirmó este domingo que su equipo goleó por 1-4 al Toluca porque se potenció gracias a la reflexión y autocrítica. "Lo que más valoro es que ganamos porque fuimos un equipo que se potenció gracias a la reflexión y a la autocrítica; ahora todo está en no perder el piso", mencionó el técnico al final del triunfo a domicilio de su equipo sobre el Toluca en la sexta jornada del Clausura. El Cruz Azul venció con goles del paraguayo Juan Escobar, Carlos Rodríguez y doblete de Santiago Giménez; por el Toluca anotó el brasileño Camilo Sanvezzo. Reynoso explicó el crecimiento que tuvo su equipo de la semana anterior en la que cayeron en el Estadio Azteca ante Necaxa al triunfo que obtuvieron contra el Toluca en esta jornada. "Hay que mantener una alta competencia interna y lo más importante aprender de los errores. A nosotros nos pegó mucho la derrota ante Necaxa, pero supimos dar la vuelta y hacer autocrítica para mejorar", reiteró. El estratega ponderó la actuación de su equipo durante los 90 minutos. "Me llevo satisfacción plena y no sólo me quedo con el segundo tiempo, tuvimos un primer lapso con mucha presencia que permitió trabajar el partido para luego ser más contundentes en la segunda mitad". Juan Reynoso también destacó el accionar del delantero Santiago Giménez, quien no jugaba desde la tercera jornada cuando salió lesionado ante el Monterrey, y que ante el Toluca colaboró con dos goles. "Lo de Santiago Giménez me gusta, él busca su mejor versión y en ese proceso va ganando confianza con goles y seguramente lo veremos mejor cada día. Hoy nos dio tranquilidad con esos dos tantos en el segundo tiempo". Con la victoria, La Máquina subió al tercer lugar de la tabla del Clausura; suma 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. En la séptima jornada del Clausura, el Cruz Azul recibirá al Santos Laguna el domingo 27 de febrero. EFE as/rcg/ics