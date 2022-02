El Nápoles empata y se queda sin liderato

Roma, 21 feb El nigeriano Victor Osimhen rescató en los últimos minutos un empate a domicilio para el Nápoles ante el Cagliari (1-1) que le deja sin el liderato de la Serie A tras la vigésima sexta jornada. Se habían dado todos los resultados para que el Nápoles pudiera terminar líder la jornada. Solo tenía que vencer a un Cagliari que llegaba en posiciones de descenso, pero el conjunto que dirige el italiano Luciano Spalleti, con la mirada puesta en el partido de vuelta ante el Barcelona de Liga Europa, no fue la excepción de la jornada y falló. El Cagliari necesitaba ganar para salir del descenso y fue desde el inicio a por el partido. El Nápoles no consiguió imponer su ritmo y se vio a merced de un equipo que lucha por mantenerse en la categoría. Las ocasiones se fueron sucediendo para los locales sin que los 'partenopei' pudieran hacer nada. Sobrevivió el Nápoles la primera mitad ante un gran Cagliari. Pero a los 12 minutos de regresar del túnel de vestuarios, un error del guardameta colombiano David Ospina, que no midió bien el disparo del uruguayo Gastón Pereiro, puso el 1-0 en el marcador. Los visitantes se volcaron entonces al ataque con la entrada al campo del español Fabián Ruiz y del nigeriano Víctor Osimhen, que aportaron al equipo mayor presencia ofensiva. Los de Cerdeña aprovecharon los espacios para salir a la contra con peligro, pero Ospina se redimió de su error con paradas que mantuvieron a su equipo con opciones. El Cagliari perdonó y el Nápoles aprovechó la ocasión que tuvo. Un centro del portugués Mario Rui a la cabeza de Osimhen en el minuto 87 bastó para que se igualara la contienda y los 'Azurri' empataran con el Inter en la clasificación con 54 puntos. Con este resultado, el Nápoles es tercero empatado con el Inter y se queda a dos puntos del Milan, mientras que el Cagliari no consigue salir del descenso pero alcanza al Venecia, que tiene un partido menos, con 22 puntos. EFE tfc/ism