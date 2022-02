Efemérides del 22 de febrero

Un 22 de febrero, pero de 1987, entró en vigor la Ley de Punto Final, con la que se puso fin a las denuncias contra los militares de la dictadura argentina, aunque fue derogada por la Corte Suprema en 2005. OTRAS EFEMÉRIDES 1901.- El barco de pasajeros de vapor "SS City of Río de Janeiro" se hunde en la entrada del puerto de San Francisco (EEUU) y en el siniestro mueren 128 personas. 1904.- La base antártica Orcadas, inaugurada por la Expedición Escocesa de William Speirs Bruce, es transferida a la República Argentina. 1913.- El presidente mexicano Francisco Madero, tras ser depuesto por el general Victoriano Huerta, es asesinado. 1928.- El australiano Bert Hinckler se convierte en el primer aviador en realizar el vuelo ligero más largo en solitario al completar el recorrido entre Reino Unido y Australia. 1934.- Se estrena en Nueva York la comedia estadounidense “Sucedió una noche” (It Happened One Night), la primera película en obtener el Oscar en las cinco categorías principales. 1943.- Varios miembros de la organización de resistencia contra el nazismo “La Rosa Blanca” son ejecutados en plena Segunda Guerra Mundial por orden de un tribunal alemán. 1958.- Egipto y Siria se unen para formar la República Árabe Unida, un Estado que solo duraría tres años. 1967.- El general Suharto toma el poder en Indonesia tras la dimisión del presidente Sukarno por la presión militar. 2002.- El líder angoleño Jonas Savimbi, fundador de UNITA, es asesinado por tropas gubernamentales. 2006.- Unos ladrones roban 53 millones de libras del almacén de la firma de seguridad Securitas en el condado de Kent, en el mayor robo en la historia del Reino Unido. 2007.- Las tecnológicas Cisco y Apple alcanzan un acuerdo para utilizar la marca registrada iphone conjuntamente tras una disputa legal por los derechos del nombre. 2014.- El Parlamento ucraniano destituye al presidente Viktor Yanukóvich, que el día anterior había abandonado el país tras las protestas en la plaza de Maidan. .- Joaquín "El Chapo" Guzmán, uno de los líderes del cártel del Pacífico, es detenido por narcotráfico en México, después de 13 años prófugo. NACIMIENTOS 1599.- Anton van Dyck, pintor flamenco, gran retratista. 1732.- George Washington, primer presidente de EEUU. 1788.- Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. 1905.- Luis Sandrini, actor argentino. 1928.- Thomas Eugene Kurtz, científico de la computación estadounidense, conocido por desarrollar el lenguaje de programación BASIC. 1932.- Edward Kennedy, senador estadounidense. 1941.- Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana. 1949.- Niki Lauda, automovilista austriaco. 1974.- James Blunt, cantante británico. 1975.- Drew Barrymore, actriz estadounidense. 1985.- Larissa Riquelme, modelo y actriz paraguaya. 1998.- Juliana Velásquez, actriz, cantante, presentadora y bailarina colombiana. DEFUNCIONES 1512.- Américo Vespucio, navegante italiano. 1760.- Anna Magdalena Bach, soprano y compositora alemana 1875.- Jean Baptiste Camille Corot , pintor francés. 1913.- Ferdinand de Saussure, lingüista, semiólogo y filósofo suizo. 1939.- Antonio Machado, escritor español. 1942.- Stefan Zweig, escritor y pacifista austriaco. 1958.- Abul Kalam Azad, pensador árabe, líder del movimiento de independencia de India. 1976.- Florence Ballard, cantante estadounidense de la banda The Supremes. 1980.- Oskar Kokoschka, pintor austriaco. 1987.- Andy Warhol, artista estadounidense, figura destacada del pop art. 2002.- Jonas Savimbi, político angoleño. 2007.- Ian Russell Wallace, músico británico, baterista de rock, miembro de King Crimson. 2021.- Lawrence Ferlinghetti, poeta estadounidense. EFE doc/jgb