Ecuador y Sinovac definirán esta semana la hoja de ruta de fábrica de vacunas

Quito, 21 feb Ecuador y la farmacéutica china Sinovac suscribirán esta semana un convenio para definir la hoja de ruta para la instalación de una fábrica de vacunas en el país andino, confirmó este lunes a Efe la ministra de Salud, Ximena Garzón. Para ello, representantes de Sinovac en Ecuador se reunirán con Garzón y sus colegas de Producción, Julio José Prado; de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín; y el secretario de Alianzas Público Privadas, Roberto Salas. "Vamos a firmar un convenio de colaboración en el cual ya establecemos una hoja de ruta, en el cual establecemos los tiempos que se van a cumplir para las diferentes etapas", dijo la ministra al anotar que la primera etapa implica una colaboración científica. En ella -explicó Garzón- los investigadores de Sinovac conducirán un estudio de fase 4 (poblacional) de una vacuna contra la covid en Ecuador para determinar su eficacia para ómicron. "No es una vacuna experimental, es una vacuna que ha sido ya comprobada. Es una vacuna mejorada, es la misma Sinovac pero que ha sido actualizada para disminuir la transmisibilidad de la variante ómicron", añadió la titular de Salud, al recalcar que es una "vacuna completamente segura". La ministra aclaró que al estar aún en una fase de desarrollo de vacuna, se procederá al "consentimiento informado" para que la población voluntaria que desee participar tenga todos los datos necesarios. Según los cálculos preliminares, estas pruebas podrían iniciar en junio próximo. OTRAS VACUNAS, ¿OTRA FÁBRICA? "Los representantes de Sinovac están muy interesados en que nosotros, como Ecuador, sinteticemos vacunas no solamente contra la covid, sino también para el herpes zoster, para la polio y otras del cuadro regular", adelantó la funcionaria. Según la planificación, se prevé que en unos dos años, comience ya la producción en la planta de vacunas. Mientras tanto, también analizan el tipo de inversión para el establecimiento de la fábrica y entre las opciones figuran la participación única de Sinovac, la intervención del Gobierno, o una relación tripartita: Gobierno, Sinovac y alguna otra empresa privada. "Todos estos detalles los vamos a afinar esta semana", subrayó la ministra de Salud al anotar que de la producción de esta fábrica saldrá tanto para el consumo interno de Ecuador como para otros países de la región. Además, se trata de un gran avance para Ecuador en la parte investigativa y un impulso en "el desarrollo de la investigación en las áreas médicas", anotó. Por otra parte, Garzón recordó que el Gobierno mantuvo acercamientos con la Embajada de Rusia ante la posibilidad de la producción de vacunas Sputnik en el país andino. "Por problemas internos no pudimos adquirir vacunas rusas y tampoco se ha concretado nada en cuanto al montaje de la fábrica aquí de vacunas rusas", dijo. Y avanzó que hay interés de Pfizer "en montar una fábrica aquí en el país". "Todavía no hemos tenido un acercamiento para poder determinar esa factibilidad, pero sabemos que existe esa intención", concluyó.