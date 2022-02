Bonucci y Pellegrini convocados con el Juventus; Dybala y Chiellini fuera

Roma, 21 feb Los defensas del Juventus Leonardo Bonucci y Luca Pellegrini entraron en la convocatoria para la ida de los octavos de final de Liga de Campeones frente al Villarreal y viajarán a España con el resto de la expedición del club turinés. Bonucci no disputó el encuentro ante el Torino de la pasada jornada de Serie A por "fatiga muscular" y, aunque viaja al Estadio de La Cerámica, sigue siendo duda para jugar ante el Villarreal. De hecho, su técnico, el italiano Massimiliano Allegri, declaró en la rueda de prensa previa al choque que, pese a que este lunes se ha entrenado con el grupo, seguramente no pueda estar listo para jugar hasta el próximo sábado, por lo que se espera que vea el encuentro desde el banquillo. Los que seguro no estarán son Giorgio Chiellini y el argentino Paulo Dybala, ambos lesionados. El Juventus pierde fortaleza y el liderazgo de Chiellini y, probablemente, Bonucci en defensa, así como la calidad de la 'Joya' Dybala en ataque. Para suplir las bajas en defensa, aunque recupera también a Luca Pellegrini para el lateral izquierdo, Allegri podría alinear al brasileño Danilo y al colombiano Cuadrado en los laterales, y al brasileño Alex Sandro acompañando al neerlandés Mathijs de Ligt en el centro de la zaga. Arriba, el entrenador italiano confirmó la titularidad del serbio Dusan Vlahovic y del español Álvaro Morata. - Lista de convocados: Porteros: Wojciech Szczesny, Carlo Pinsoglio y Mattia Perin. Defensas: Mattia De Sciglio, Matthijs De Ligt, Danilo, Juan Cuadrado, Alex Sandro, Luca Pellegrini, Leonardo Bonucci. Centrocampistas: Arthur Melo, Weston McKennie, Adrien Rabiot, Manuel Locatelli y Denis Zakaria. Delanteros: Dusan Vlahovic, Álvaro Morata, Moise Kean y Matías Soulé. EFE tfc/mr/ism