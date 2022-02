Ariel Holan advierte a León que la serie con Guastatoya "no está ganada"

León (México), 21 feb El entrenador argentino Ariel Holan ha advertido a los jugadores del León que la serie con el Gustatoya guatemalteco por un cupo en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf "no está terminada", pese al triunfo de los mexicanos en la ida, e insistió en que resta "terminar el trabajo en casa". "La serie no está ganada, hay que terminar el trabajo en casa. Todos los partidos internacionales son difíciles, ofrecen distintos niveles de dificultad y nosotros estamos obligados a cerrar la eliminatoria", declaró el entrenador durante una rueda de prensa. León venció por 0-2 a Guastatoya el miércoles pasado en el partido de ida de los octavos de final y este martes cerrarán la serie en el estadio Nou Camp. Holan anticipó que para el partido de vuelta presentará un once que mezcla titulares habituales y suplentes debido al desgaste que ha sufrido la plantilla, que el pasado sábado debió jugar con Guadalajara en la sexta jornada del torneo Clausura local. "Puede haber algún ajuste, pero estarán la mayoría de los jugadores titulares concentrados. Veremos cómo están porque todavía no pasan 48 horas del último partido", añadió el entrenador que condujo al Independiente argentino al título de la Copa Sudamericana de 2017. Holan, de 61 años, explicó que disputar en forma simultánea el torneo local y la Liga de Campeones de la Concacaf supone un doble desafío, porque el club debe ser protagonista en ambos torneos, pero saber dosificar las fuerzas. "Jugar dos competiciones es un aprendizaje para todos y León debe ser protagonista en ambas. Uno tiene que analizar todas las variables y una de esas es conocer si el plantel es lo suficientemente completo para encarar dos torneos", expresó. "En esta etapa me toca administrar para competir en ambos torneos. El equipo debe ser compacto y tener respeto por la posesión del balón para que se logre el ahorro de energía", concluyó. EFE rcg/hbr