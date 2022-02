ACTUALIZA 1-Pachuca golea de visita al América en torneo mexicano

(Actualiza con citas y partidos)

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - Pachuca goleó el domingo 3-1 como visitante al América con tanto y asistencia del colombiano Áviles Hurtado en la sexta jornada del torneo Grita México C22.

Con su cuarta victoria, los "Tuzos" de Pachuca se ubicaron en el segundo lugar con 13 puntos, uno menos que el líder Puebla, mientras que las "Águilas" del América se quedaron en el decimosexto sitio con cuatro unidades.

"La verdad es que jugamos muy bien, nos llevamos un triunfo muy merecido, hicimos un gran encuentro, y eso nos tiene que impulsar para seguir creciendo más y mejorando en cada encuentro. Me quedo muy satisfecho con la entrega y la disposición de los futbolistas", dijo el director técnico de Pachuca, el uruguayo Guillermo Almada.

"Estamos disfrutando de un buen momento, los jugadores se han sentido identificados y con muchas ganas, y eso para mí es muy importante", agregó.

En el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, Pachuca anotó el primer gol a los 28 minutos con un potente disparo cruzado del argentino Nicolás Ibáñez dentro del área tras recibir pase de Hurtado, quien escapó por velocidad desde media cancha en una jugada de contragolpe.

Los "Tuzos" aumentaron su ventaja a los 40 minutos cuando Hurtado metió el balón pegado al poste izquierdo con un disparo desde fuera del área.

América descontó a los 55 minutos con un potente disparo de Henry Martín dentro del área tras recibir pase del chileno Diego Valdés.

El club visitante metió el tercer gol a los 75 minutos cuando Víctor Guzmán definió tras eludir al portero Guillermo Ochoa después de recibir un pase de Luis Chávez, quien robó el balón a Martínez en el medio campo.

"Tenemos mucha debilidad en defensa, nos están haciendo muchos goles. Los responsables de volver a la senda de competir y luego ganar somos nosotros, yo en la parte técnica y los jugadores en su función de futbolistas", señaló el director técnico del América, el argentino Santiago Solari.

"El deporte se trata de superar la adversidad, no rendirse y pelear hasta el final, y yo no me voy a rendir", apuntó.

En los otros partidos del domingo, Cruz Azul goleó 4-1 como visitante a Toluca con tantos del paraguayo Juan Escobar, Carlos Rodríguez y de Santiago Giménez en dos ocasiones. Para el equipo local anotó el brasileño Camilo Sanvezzo.

En tanto, el vigente campeón Atlas y Pumas UNAM empataron sin goles.

El sábado, León ganó 2-1 a Guadalajara, Querétaro logró su primer triunfo del torneo al vencer 2-0 a Mazatlán, mientras que Tigres UANL remontó y derrotó 2-1 al Atlético de San Luis.

En el inicio de la jornada, Puebla se consolidó el viernes como líder invicto del torneo tras ganar 1-0 a Monterrey, Tijuana y Necaxa empataron 1-1, mientras que el encuentro entre Bravos Ciudad Juárez y Santos Laguna finalizó sin goles. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)