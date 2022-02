Thomas Bach pide igual acceso de todos a las vacunas al clausurar los Juegos

Redacción Deportes, 20 feb El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, aprovechó su discurso en la ceremonia de clausura de los Juegos de Pekín 2022 para pedir a la comunidad internacional "igual acceso a las vacunas para todos en todo el mundo". Al cerrar unos Juegos "inolvidables" marcados por la pandemia de coronavirus, Bach apeló al "espíritu olímpico de solidaridad" para dejar atrás este episodio y "ser más rápidos, apuntar más alto y ser más fuertes" si estamos "juntos", dijo parafraseando el lema olímpico. El dirigente tuvo un recuerdo para los deportistas que no pudieron competir por culpa del covid, que "siempre pertenecerán a la comunidad olímpica" Pekín ha organizado los Juegos, afirmó Bach ante el presidente chino, Xi Jinping, de manera "extraordinaria", en unas instalaciones "magníficas". El titular del COI agradeció a los deportistas presentes en el Estadio Nacional que "no solo se hayan respetado, sino también apoyado y abrazado", incluso, dijo, "aunque sus países estuvieran en conflicto". "El poder unificador de los Juegos Olímpicos es mayor que las fuerzas que quieren dividirnos", añadió. "Ojalá que los líderes políticos del mundo se inspiren con vuestro ejemplo de solidaridad y paz", dijo Bach, que agradeció el trabajo de organizadores y voluntarios y convocó a los deportistas a participar dentro de cuatro años en Milán-Cortina 2026. Bach no volverá a Pekín para los Juegos Paralímpicos, según se supo hoy. En una reunión mantenida con el presidente del comité paralímpico, el brasileño Andrew Parsons, ambos lo acordaron así. El singapurés Ser Miang Ng, vicepresidente del COI, representará a este organismo durante la cita deportiva para discapacitados, del 4 al 13 de marzo. EFE nam/ea