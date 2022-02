Shiffrin, cuarta por equipos con EEUU, acabó los Juegos sin medalla

Redacción deportes, 20 feb La estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran dominadora del esquí alpino, que a los 26 años hace varios ya que lo ha ganado todo en el deporte rey invernal, acabó sin medalla los Juegos Olímpicos de Pekín 2022; ya que, después de no haberla capturado en ninguna de las cinco competiciones individuales, este domingo acabó cuarta la prueba por equipos, que ganó Austria y en la que Estados Unidos perdió la eliminatoria por el bronce contra Noruega. Shiffrin, triple ganadora de la Copa del Mundo -cuya general lidera-, seis veces campeona del mundo y que en Juegos cuenta dos oros -el de eslalon de Sochi'14 (Rusia) y el de gigante de PyeongChang'18 (Corea del Sur)- y una plata -la de combinada de hace cuatro años- se quedó sin trofeo en los Juegos de Pekín 2022. Sorprendentemente eliminada a las primeras de cambio en el eslalon -disciplina el que detenta el récord histórico absoluto, con 47 de sus 73 triunfos en la Copa del Mundo- y en el gigante, en los que se salió de recorrido en la parte alta de la pista en la primera manga; la súper-campeona de Vail (Colorado) tampoco acabó la combinada, en la que, tras apuntar al oro con su quinto tiempo en el descenso, se salió de nuevo de recorrido en la manga de eslalon que completaba la prueba mixta. Su mejor resultado en Pekín 2022 ha sido el noveno con el que acabó el supergigante. En el descenso había concluido decimoctava. Este domingo, la estrella del 'US Team' no pasó del cuarto puesto en la prueba por equipos con Estados Unidos; para el que también esquiaron Tommy Ford, River Radamus y Paula Moltzan y que perdió la eliminatoria por el bronce contra Noruega, que engrosó su ventaja al frente del medallero gracias a ese metal, capturado por Thea Louise Stejernersund, Timon Haugan, Marie Therese Tviberg y Fabian Wilkens Solheim. EFE arh