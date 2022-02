Pedro Castillo rechaza la intención de cerrar el Congreso o eternizarse en el poder

Lima, 19 feb El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó tener la intención de cerrar el Congreso, opositor en su mayoría, o de "eternizarse" en el poder después de 2026, cuando concluye su mandato, en entrevista a la radio digital La Pizarra. Tras una semana de tensión con el Legislativo, el jefe de Estado se dirigió a los integrantes del Congreso peruano para decirles que "volteemos la página y pensemos en el país, en los más necesitados". "Por aquí, por mi cabeza, no ha pasado lo que dicen de que quiero cerrar el Congreso. Lo que quiero es cerrar las brechas de este país", agregó Castillo a su entrevistador, el asesor político español Alfredo Serrano. El Ejecutivo acusó a un sector ultraconservador del Parlamento, encabezado por su presidenta María del Carmen Alva, de complotar para destituir a Castillo, pero el Legislativo negó esa posibilidad e invocó a una tregua política, antes de recibir al nuevo gabinete el 8 de marzo para votar por su investidura. Castillo expresó que en el Congreso "hay un cierto sector que no mira el país y sus respuestas son netamente de carácter político", razón por la cual consideró que el Parlamento es quien quiere imponer su agenda. De otro lado, el mandatario negó que tenga la intención de extender su periodo en la presidencia del Perú, más allá de 2026, cuando concluye su gobierno. "Yo quisiera decirles que se saquen eso de la cabeza de que yo he venido a eternizarme en el poder", afirmó. "El 28 de julio del 2026 daré la posta a quien este país designe como el presidente que me suceda e iré al lugar que corresponde, volveré a la escuela, ese es mi espacio. Volveré a mi comunidad, de donde he venido, porque me debo al pueblo", añadió Castillo. El Congreso ha convocado al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, el próximo 8 de marzo para hacer la presentación de los planes del nuevo gabinete y pedir el voto de confianza, pero el gobierno ha solicitado que sea el 28 de febrero para acelerar la investidura a sus ministros.