Michel: "No podemos continuar siempre ofreciendo la rama de olivo a Rusia "

Múnich (Alemania), 20 feb El presidente del Consejo Europeo Charles Michel declaró este domingo que si Rusia no emprende medidas para una desescalada en la crisis en torno a Ucrania, Europa no puede continuar de forma indefinida ofreciendo "la rama de olivo". "La gran pregunta sigue siendo si el Kremlin quiere diálogo. Hace unos días nos dio una pequeña esperanza, pero después siguieron con las maniobras y hubo incidentes serios en el Donbás," afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el sur de Alemania. "No podemos continuar siempre ofreciendo la rama de olivo a Rusia si siguen reuniendo tropas," advirtió, y amenazó con "sanciones masivas" en caso de que se produzcan acciones militares contra Ucrania. Dichas medidas tendrían un impacto "severo" y Michel admitió que también tendrían un "coste" para la Unión Europea (UE), aunque se expresó en contra de adoptarlas de forma preventiva como había reclamado este sábado el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Queremos usar todas las herramientas a nivel diplomático, agotar todas las opciones," afirmó, aunque indicó que "si ocurre algo, anunciaremos un paquete de sanciones de las que no podemos ahora dar detalles". El presidente del Consejo Europeo expresó de nuevo la solidaridad del bloque con Ucrania y recordó que han sido movilizados 1.200 millones de euros para contribuir a la estabilización económica del país y que ha propuesto organizar una conferencia internacional de donantes también con este fin. Michel señaló también que la UE actúa en coordinación con Estados Unidos y con los socios de la OTAN y destacó que la alianza atlántica es la "columna vertebral" de la defensa europea. Describió la situación como una "paradoja", puesto que el objetivo del Kremlin era "debilitar y dividir" pero el resultado ha sido "exactamente lo contrario", puesto que sus acciones han terminado cimentando la unidad de los aliados.EFE cph/jgb