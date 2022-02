Kremlin advierte del peligro de anunciar fechas de una "invasión" de Ucrania

Moscú, 20 feb Las políticas de Occidente, que anuncia cada vez nuevas fechas de la supuesta invasión rusa de Ucrania, son provocativas y llevan a un aumento de la tensión en la región, declaró este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Eso conduce diariamente a un aumento de la tensión y cuando la tensión se incrementa al máximo, como ahora ocurre en la línea de contacto (en el Donbás), cualquier chispa, cualquier incidente o provocación menor pueden llevar a consecuencias irreparables", dijo Peskov a la televisión pública rusa. El portavoz del Kremlin aseguró que Moscú no tiene planes de atacar a nadie. "Rusia, que ha vivido muchas guerras, es el último país en Europa que quiere siguiera hablar de la guerra", aseguró. El presidente de EEUU, Joe Biden, se mostró esta semana convencido de que el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ya ha decidido atacar a Ucrania, algo que ocurrirá en "los próximos días". El líder ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó a su vez a Occidente a evitar anunciar cada vez nuevas fechas de la invasión rusa. "Para ayudar de verdad a Ucrania, no hay que hablar constantemente de nuevas fechas de la eventual invasión. Nosotros vamos a defender nuestra tierra el 16 de febrero, el 1 de marzo y el 31 de diciembre", dijo el mandatario ucraniano durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, dijo este domingo que la diplomacia en las relaciones con Rusia aún funciona. "Y vamos a hacer todo lo posible para mantener a Rusia en la senda diplomática", aseveró y agregó que Kiev, no obstante, está preparado para "cualquier escenario".EFE aj/aamg