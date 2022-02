Élmer Mendoza: "A veces me tomo un whisky con el Zurdo Mendieta"

Gustavo Borges Ciudad de México, 20 feb El escritor Élmer Mendoza, uno de los máximos exponentes de la narcoliteratura mexicana, revela en entrevista con Efe que a veces bebe alcohol con el Zurdo Mendieta, el policía de sus novelas de ficción reaparecido en su nuevo libro: "Ella entró por la ventana del baño". "A veces me tomo un whisky con el Zurdo Mendieta, pero no me quiere contar de sus desencuentros con Susana (su esposa). Llevamos una relación en la pandemia en la que uno no se puede ver", confiesa Mendoza este domingo. En su nueva novela, publicada por Random House, Mendieta se propone atrapar a un desalmado traficante de drogas, el Siciliano, y acepta una misión paralela: encontrar el amor antiguo de un empresario de 86 años a punto de morir. "El Zurdo sigue siendo un hombre que toma riesgos, pero está sentando cabeza. El trabajo policíaco es duro, lo trato de reproducir en mis novelas, pero en su vida privada sí está tratando de ver con quién se va a morir; sin pretenderlo, hice un registro más humano de él", expone. EL ROL DE LA MUJER Como en otras obras de Élmer, en el volumen nuevo las mujeres tienen un papel decisivo, lo cual, según el escritor, tiene que ver con que se siente seducido por ellas. "Les doy mucho valor a las mujeres, las de mis libros son fuertes, necesarias, indispensables. Los hombres heterosexuales tenemos una dependencia de las mujeres; muchos varones alteran el curso de su vida por la presencia de una mujer y en el caso del Siciliano trae una marca y esas marcas no se borran", afirma. Aunque la novela sigue la trama principal, que gira alrededor de la persecución del Siciliano, el autor hace reflexiones acerca de las relaciones de pareja; en tres de ellas hay hombres obsesionados con el pasado. "Cuando estuve escribiendo, encontré tres casos de hombres divorciados que habían buscado a su primera mujer. Después de 30 años trataron de reanudar. No he preguntado a la gente qué podría saber de eso a qué responde el fenómeno, pero me sirvió para reforzar lo que estaba trabajando" reconoce. NARCOLITERATURA Y DEBATE Mendoza, de 72 años, lleva décadas escribiendo sobre el narcotráfico; al referirse a ese fenómeno que lacera a la sociedad mexicana, levanta la mano para despenalizar las drogas. "Tienen que despenalizar. El problema de las adicciones es histórico desde que el hombre es hombre. Aparece en los vedas, en la literatura griega. En mi generación decíamos: hay que probarlo. Después se convirtió en un problema médico severo", explica. Según el novelista, atender las adicciones en el mundo costaría mucho dinero. Entonces los gobiernos prefieren hacer propaganda, detener una banda o confiscar un cargamento. "Las bandas en México y América Latina han crecido y se han armado bien. Siempre capturan un arsenal; está muy descompuesto el ambiente. En México todos los días aumentan los pobres, entonces quedan pocas opciones para sobrevivir", dice al referirse a los jóvenes dispuestos a entrar el narcotráfico. UN FINAL CON FUERZA La novela "Ella entró por la ventana del baño" es como un combate de boxeo profesional que Mendoza podía ganar por decisión de los jueces, pero lo hace con un espectacular nocaut en el último momento, en un cierre de mucha fuerza. "Ese final estaba previsto, pero hubo que trabajarlo", confiesa. Algunos escritores de novela negra revelan que su personaje principal a veces le toca la puerta para ser tomado en cuenta en el próximo libro. Mendoza habla del Zurdo Mendieta como si fuera un personaje de la realidad. "En mi estudio nada más mi mujer puede tocar la puerta. Escucho el timbre de la calle, pero nunca voy a ver quién es. Si es el Zurdo, se tiene que regresar", asegura. EFE gb/ppc/lll (foto)