El Villarreal pendiente de Capoue para recibir al Juventus

Vila-real (Castellón), 20 feb El Villarreal ya piensa en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de este martes ante el Juventus de Turín, un partido que se disputará en el Estadio de la Cerámica, y que tiene al centrocampista Étienne Capoue como la duda más destacada para el técnico Unai Emery. El futbolista ya no pudo jugar los dos últimos partidos ante Real Madrid y Granada por unas molestias musculares, una lesión que ahora mismo le hacen ser duda para este encuentro europeo. Otra de las dudas es la participación del centrocampista argentino Gio Lo Celso, al que se le vio con hielo en su tibia izquierda tras ser sustituido el sábado en Granada, aunque desde el club no se habla de molestias del jugador. A la posible ausencia de Capoue, se suman las ya conocidas de Francis Coquelin, Rubén Peña y Gerard Moreno. El centrocampista francés sigue con el proceso de recuperación de su lesión en el tendón de Aquiles, de la que no hay fecha de regreso estipulada; mientras que en el caso del defensa Rubén Peña, parece estar en la recta final de la recuperación de su intervención en la clavícula en su hombro izquierdo, lo que hace pensar en un regreso cercano. Por su parte, el delantero internacional Gerard Moreno sigue con su trabajo específico de recuperación de sus problemas musculares en el sóleo, de los que tampoco tiene un tiempo previsto para su vuelta.