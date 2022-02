El Atalanta pierde sin Zapata y Muriel contra el Fiorentina

Roma, 20 feb El Atalanta sucumbió por la mínima ante el Fiorentina (1-0) en un partido de la vigésima sexta jornada de la Serie A en el que las bajas de los colombianos Luis Muriel y Duván Zapata fueron determinantes en la derrota que complica la posición de Liga de Campeones para los de Bérgamo. Atalanta y Fiorentina salieron al campo con la mirada puesta, de diferentes maneras, en Europa. Los hombres que dirige el italiano Gian Piero Gasperini no estuvieron acertados en el partido y apenas contaron con ocasiones claras en un partido plano que el Fiorentina interpretó mejor para sacar un resultado favorable. Gasperini notó las bajas ofensivas de su equipo, encabezadas por Muriel, Zapata y el esloveno Josip Ilisic, y se encomendó a la calidad en la pierna izquierda del ucraniano Ruslan Malinovsky. Los locales tampoco generaron grandes ocasiones y el partido fue cambiando de dominador por fases, pero aprovecharon las pocas que tuvieron. El conjunto dirigido por el italiano Vincenzo Italiano no pasó apuros y, salvo por el cambio del uruguayo Lucas Torreira por molestias, completaron un partido sin sobresaltos. En el minuto 55, el argentino Nico González, de los más activos del partido, asistió con precisión al polaco Krzysztof Piątek, que definió con el interior por la derecha del guardameta y selló la victoria de su equipo. Malinovsky consiguió igualar el encuentro pero el gol fue -VAR mediante- anulado por fuera de juego del neerlandés Hans Hateboer por intervenir en la jugada. La decisión arbitral no gustó nada a los visitantes. Tanto fue así, que Gasperini se marchó expulsado por las continuas protestas. En los últimos minutos, los de Bérgamo, que se jugaban entrar en Liga de Campeones, se volcaron en ataque, pero la sólida defensa violeta, en la que destacó el español Álvaro Odriozola, no concedió ni una sola ocasión clara. Con esta victoria, los locales adelantan al Roma y ocupan ya la séptima posición, a dos puntos del Lazio y la plaza de Liga Conferencia con un partido menos. Por su parte, el Atalanta desaprovechó la oportunidad de igualar a puntos al Juventus, que empató ante el Torino, y arrebatar la plaza 'Champions' a los turineses, algo que todavía pueden lograr si consiguen salir victoriosos del encuentro que tienen aplazados.