Domingo 20 de febrero de 2022

----------------- DESTACADAS ----------------- - OLIMPISMO. La ceremonia de clausura (12.00 GMT) pone punto final a los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). Antes se disputan las últimas pruebas de medalla (hora GMT): eslalon paralelo por equipos mixtos de esquí alpino (01.00); final femenina de curling: Japón-Gran Bretaña (01.05); bobsleigh a cuatro masculino (dos últimas mangas, a las 01.30 y 03.30); final masculina de hockey: Finlandia-Comité Olímpico de Rusia (04.10), y 30 km con salida en masa de esquí de fondo femenino (06.30). - NBA. Los equipos de Lebrón James y Kevin Durant se enfrentan en el partido de las estrellas (All Star) de la NBA en Cleveland (Ohio, EEUU) (01.00+ GMT). (FOTO) ---------------------------------------------- ATLETISMO - Reunión de Düsseldorf (Alemania). . AUTOMOVILISMO - Extreme E. Termina el Desert X-Prix, primera prueba de la temporada 2022, en Neom (Arabia Saudí). . BALONCESTO - NBA. Partido de las Estrellas (All Star), en Cleveland (Ohio) (01.00+ GMT) (FOTO) - España. Final de la Copa del Rey, en Granada: Real Madrid-Barça (17.30 GMT). Información de Antonio Soto. (FOTO) . CICLISMO - Termina la Vuelta a Andalucía. 5ª y última etapa: Huesa-Chiclana de Segura, de 146,4 km. (FOTO) - Acaba el Tour de los Alpes Marítimos y del Var, en Francia. 3ª y última etapa: Villefrabche sur Mer-Blausasc, de 112,6 km. - Termina la Volta al Algarve (Portugal). 5ª y última etapa: Lagoa-Malhão (Loulé), de 173 km. - Comienza el Tour de los Emiratos (hasta 26). 1ª etapa: Madinat Zayed-Madinat Zayed, de 184 km. . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 25ª jornada (FOTO): Espanyol-Sevilla (13.00 GMT), Valencia-Barcelona (15.15), Betis-Mallorca (17.30), Athletic-Real Sociedad (20.00). - Presentación de los partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones que se juegan la semana que viene. - Inglaterra. 26º jornada (FOTO): Leeds Utd-Manchester Utd (14.00 GMT) (FOTO) y Wolves-Leicester (16.30). - Italia. 26ª jornada (FOTO): Fiorentina-Atalanta (11.30 GMT), Venezia-Génova (14.00), Inter-Sassuolo (17.00) y Udinese-Lazio (19.45). - Alemania. 23ª jornada (FOTO): Bayern Múnich-Greuther Fürth (14.30 GMT), Borussia Dortmund-Borussia Moenchengladbach (16.30) y Hertha BSC-RB Leipzig (18.30). - Francia. 25ª jornada: Niza-Angers (13.00), Lorient-Montpellier, Reims-Brest, Saint-Étienne-Estrasburgo y Stade Rennais-Troyes (14.00 GMT), Girondins-Mónaco (16.05) y Marsella-Clermont (19.45). - Portugal. 23ª jornada (FOTO): Marítimo-Famalicao (15.30 GMT), Sporting-Estoril (18.30), Moreirense-Oporto (20.00) y Tondela-SC Braga (20.45). - Argentina. 3ª jornada: Platense-Sarmiento, Boca Jrs-Rosario Central y Newell's-River Plate. - Bolivia. 3ª jornada: Universitario de Vinto-J. Wilstermann, Independiente Petroleros-Bolívar y Oriente Petrolero-Guabirá. - Chile. 3ª jornada: Coquimbo-Palestino, U. La Calera-Cobresal y U. Católica-Curicó Unido. - Colombia. 8ª jornada: Cortuluá-Pereira, Deportivo Cali-Alianza Petrolera, Junior-América de Cali y La Equidad-Tolima. - Ecuador. 1ª jornada: Orense-Aucas, Guayaquil City-Dep. Cuenca y Cumbaya-Ind. del Valle. - México. 6ª jornada: Club América-Pachuca, Toluca-Cruz Azul y Atlas-Pumas UNAM. - Paraguay. 3ª jornada: Sol de América-Guairena y Olimpia-Libertad. - Perú. 3ª jornada: AD Cantolao-Alianza At, César Vallejo-Ayacucho, Alianza Lima-Carlos Mannucci y Cienciano-ADT Tarma. - Uruguay. 3ª jornada: Fénix-Wanderers, Danubio-Rentistas y Nacional-Liverpool. - El Salvador. 8ª jornada: Municipal Limeño-Alianza y Platense Municipal-11 Deportivo. - Guatemala. 8ª jornada: Deportivo Achuapa-Nueva Concepcion y Santa Lucia-Xelajú. - Honduras. 6ª jornada: Real Sociedad-Platense, Olimpia-Real España y Lobos UPNFM-Motagua. - Panamá. 3ª jornada: Árabe Unido-Sporting SM y Alianza-Costa del Este. . GOLF - PGA Tour. Termina el The Genesis Invitational, en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EEUU). (FOTO) . MOTOCICLISMO - Test para Moto2 y Moto3 en Portimao (Portugal) (hasta el lunes 21) . OLIMPISMO - Terminan los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO) con la Ceremonia de clausura (12.00 GMT). . Antes se disputan las últimas pruebas de medalla (horas GMT): eslalon paralelo por equipos mixtos de esquí alpino (01.00); final femenina de curling: Japón-Gran Bretaña (01.05); bobsleigh a cuatro masculino (dos últimas mangas, a las 01.30 y 03.30); final masculina de hockey: Finlandia-Comité Olímpico de Rusia (04.10), y 30 km con salida en masa de esquí de fondo femenino (06.30). - Reportaje. El debate que necesitan los deportes de invierno: la diversidad racial. Por Ivone Palenzuela. . TENIS - Finales de los torneos ATP 500 de Río de Janeiro (FOTO) y 250 de Marsella y Delray Beach (EEUU). - Torneo WTA 1.000 de Doha (hasta 26). ---------------------------------------------------------- dep/EFE