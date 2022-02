Domingo, 20 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============= UCRANIA CRISIS Biden reunirá este domingo a su consejo de seguridad ante crisis en Ucrania Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabezará este domingo una reunión de su consejo de seguridad nacional para abordar la crisis en Ucrania, debido a su preocupación de que Rusia pueda atacar el país vecino "en cualquier momento".La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció en un comunicado la tarde del sábado que Biden ha decidido convocar esa reunión "sobre la situación en Ucrania". UCRANIA CRISIS UE La UE condena bombardeo en este de Ucrania y alerta de pretexto para ataque Bruselas La Unión Europea (UE) condenó este sábado el uso de armamento pesado y el bombardeo “indiscriminado” de zonas civiles en el este de Ucrania, y alertó sobre “acontecimientos escenificados” que puedan usarse de pretexto para una posible escalada militar. “La UE condena el uso de armamento pesado y el bombardeo indiscriminado de zonas civiles, que constituyen una clara violación de los acuerdos de Minsk y del derecho internacional humanitario”, indicó el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en una declaración en nombre de los Veintisiete. TENSIÓN Ucrania niega ofensiva en Donbás, pero rebeldes anuncian movilización general Kiev Ucrania negó este sábado una posible ofensiva militar contra las milicias prorrusas en el este del país, el Donbás, pero los dirigentes separatistas anunciaron la movilización general de todos los hombres mayores de edad. Los ataques con armamento pesado continuaron por tercera jornada consecutiva. Ambos bandos se acusaron de apuntar contra núcleos de población a ambos lados de la línea de separación de fuerzas y de utilizar armas prohibidas por los Acuerdos de paz de Minsk. Dos soldados ucranianos murieron por heridas de metralla tras sendos ataques rebeldes, mientras un civil resultó herido al otro lado del frente. Con el fin de facilitar la evacuación, las autoridades de Donetsk suspendieron el transporte municipal por carretera con el fin de dedicar dichos autobuses y microbuses al traslado a Rusia de mujeres, niños y ancianos. Se estima en unas 700.000 las personas que serán trasladadas a territorio ruso, más o menos la misma cifra de habitantes del Donbás que han recibido en los últimos años la ciudadanía rusa. EJERCICIOS Putin preside maniobras de fuerzas nucleares en medio de la tensión Moscú El líder ruso, Vladímir Putin, presidió este sábado unos ejercicios de las fuerzas nucleares rusas en una demostración de fuerza en medio de la tensión entre Moscú y Occidente por la crisis en Ucrania. "Las tareas de los ejercicios de las fuerzas de disuasión estratégica se cumplieron plenamente, todos los misiles alcanzaron los objetivos designados", señaló el Kremlin en un comunicado. La Presidencia rusa precisó que durante las maniobras fueron disparados misiles hipersónicos "Kinzhal", así como "Tsirkon" y "Calibr".El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, quien llegó este viernes a Rusia para entrevistarse con Putin, contempló los ejercicios con misiles balísticos desde un centro de mando ubicado en el Kremlin, donde también los siguió el líder ruso. UCRANIA CRISIS Zelenski pide reunión del Consejo de Seguridad de la ONU Múnich (Alemania) El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió este sábado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en vista de la escalada militar en torno a Ucrania y añadió que hace falta una hoja de ruta para una "posible integración de Ucrania en la alianza" de la OTAN. "En las próximas semanas es necesario buscar nuevas garantías de seguridad para Ucrania con los países del Consejo de Seguridad y con la participación de Europa, Alemania y Turquía," afirmó en la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich. Zelenski preguntó si la comunidad internacional ha aprendido alguna lección de dos guerras mundiales e instó a actuar con urgencia para reparar los fallos del sistema antes de que comience una tercera. CRISIS UCRANIA Alemania y Francia instan a sus ciudadanos abandonar Ucrania Berlín/París Los gobiernos de Alemania y Francia instaron este sábado a sus ciudadanos a abandonar Ucrania ante la posibilidad de un enfrentamiento militar. El Ministerio de Exteriores alemán conminó a sus ciudadanos a salir de Ucrania "con urgencia", ya que un enfrentamiento militar "es posible en cualquier momento". El Gobierno recomendó a sus ciudadanos en Járkov y en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como por precaución en la región de Dnipro, que se vayan "sin demora" de esas zonas. -------- CASO EPSTEIN Hallan muerto en prisión a un agente de modelos ligado en Francia a Epstein París El exagente de modelos francés Jean-Luc Brunel, imputado por violación de menores de más de 15 años y acoso sexual en una investigación abierta en Francia por el "caso Epstein", ha sido hallado muerto en prisión, informaron este sábado fuentes judiciales. La Fiscalía de París confirmó a EFE que se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Las pesquisas están en manos de la Policía Judicial. Brunel se encontraba en la cárcel La Santé de París y, según la cadena BFM TV, se ahorcó el viernes por la noche. BRASIL LLUVIAS Aumentan a 138 los fallecidos por fuerte temporal en la brasileña Petrópolis Río de Janeiro El número de fallecidos causados por el fuerte temporal que castiga, desde el martes pasado, la ciudad brasileña de Petrópolis aumentó este sábado hasta los 138, mientras que casi un millar de personas están desalojadas de sus casas. Más de 500 bomberos continúan los trabajos en busca de las decenas de desaparecidos registrados a partir de las intensas lluvias que han destruido parte de la antigua "ciudad imperial" brasileña, situada en la región serrana de Río de Janeiro. R.UNIDO TORMENTA Reino Unido afronta una lenta recuperación de los daños por tormenta Eunice Londres Decenas de miles de hogares británicos seguían este sábado sin electricidad, mientras que la mayoría de desplazamientos dentro del Reino Unido se veían todavía severamente afectados como consecuencia del devastador paso de la tormenta atántica Eunice. El mayor temporal en tres décadas dejó el viernes la ráfaga de viento más fuerte jamás registrada en el país (196 kilómetros por hora en la isla de Wight), así como tres muertos por la caída de árboles y objetos, pero también grandes daños materiales cuya evaluación y reparación comenzó hoy. Se calcula que más de 150.000 hogares seguían sin suministro eléctrico en la mañana del sábado. YIHADISTAS SOMALIA Al menos 14 muertos en un ataque yihadista en el centro de Somalia Mogadiscio Al menos 14 personas murieron este sábado y una veintena resultaron heridas en un ataque yihadista perpetrado en un restaurante en la localidad de Beledweyne, en el centro de Somalia, informaron fuentes de las fuerzas de seguridad. El ataque ocurrió en un establecimiento denominado Baar Hassan Dhiif, detalló un portavoz policial a la radio local Hirshabelle. Entre las víctimas hay dirigentes políticos locales, como el gobernador de la región administrativa de Hiiran (donde se encuentra Beledweyne). El grupo yihadista A Shabab, afiliado a la red terrorista Al Qaeda desde 2012, se atribuyó ya el atentado, según la prensa local. HONG KONG ELECCIONES Hong Kong pospone a mayo las elecciones al Ejecutivo debido a la pandemia Pekín Hong Kong pospuso hasta el próximo 8 de mayo las elecciones a la jefatura del Ejecutivo previstas para el 27 de marzo debido a la grave situación sanitaria que atraviesa la excolonia británica, en pleno combate contra una quinta ola de contagios de covid-19 causada por la variante ómicron. La actual jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció la decisión en una conferencia de prensa en la que admitió que se trata de una "decisión dura" pero consideró que todos los esfuerzos y recursos deben dirigirse a controlar la pandemia. Es la primera vez que en Hong Kong se retrasan unas elecciones de este tipo. CANADÁ NAUFRAGIO Supervivientes y fallecidos de Villa de Pitanxo se preparan para repatriación San Juan de Terranova Los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitanxo, así como los cuerpos de siete de sus compañeros que fallecieron, llegaron este sábado a San Juan de Terranova como paso previo a la repatriación a sus países de origen. El pesquero español Playa de Menduíña 2, que transportaba a esos tres supervivientes y los cuerpos de los siete fallecidos, recaló en esa localidad canadiense un día después de que llegaran los cadáveres de otros dos marinos del Villa de Pitanxo, a bordo del barco Nexus. Su llegada coincidió con el anuncio de que se ha identificado a los nueve cuerpos recuperados del mar, que corresponden a cinco marineros españoles, tres peruanos y un ghanés, informó la Delegación del Gobierno en Galicia. CORONAVIRUS ============ BRASIL Fiscal pide archivar investigación a Bolsonaro por prevaricación con vacunas Brasilia El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió a la Corte Suprema archivar la investigación contra el presidente del país, Jair Bolsonaro, por supuesta prevaricación en una sospechosa negociación de vacunas contra la covid-19. Esta es la segunda vez esta semana que Aras solicita al Supremo dar carpetazo a una investigación que afecta a Bolsonaro, después de pedir lo mismo para otro proceso en que el gobernante es acusado de difundir documentos secretos dentro de su campaña de descrédito hacia la instituciones. ---- CUBA RUSIA Cuba y Rusia quieren ampliar su colaboración bilateral "en todas las esferas" La Habana Cuba y Rusia aspiran a "continuar ampliando la colaboración bilateral en todas las esferas", explicó el Ministerio cubano de Exteriores (Minrex) tras la visita a La Habana del vice primer ministro ruso, Yuri Borísov. El medio oficial Cubadebate difundió este sábado el comunicado del Minrex, en el que se apuntan los ámbitos de cooperación a los que se va a dar prioridad y en la que no se habla de defensa, tras las recientes especulaciones al respecto. Se indica, sin detalles, que la delegación rusa sostuvo "intercambios sectoriales" sobre transporte, energía, industria y finanzas, como "muestra del potencial existente para el impulso y profundización de las relaciones". EEUU VIVIENDA Florida encara una crisis de viviendas con desalojos y los precios disparados Miami (EEUU) Los salarios ya no alcanzan para pagar la vivienda en Miami, que se ha convertido en el mercado inmobiliario menos accesible de Estados Unidos, peor incluso que Nueva York. Para ser propietario hay que destinar el 78,7 % de los ingresos a ese fin y con los alquileres por las nubes, los desalojos no cesan. Pero esta situación va más allá de Miami y afecta a buena parte de los floridanos que quieren comprar o alquilar una vivienda. Tanto es así, que esta semana vecinos protestaron de nuevo frente a la Alcaldía de St. Petersburg para pedir que se declare el estado de emergencia habitacional ante la escalada de los precios en esta ciudad de la costa del Golfo de México. EFE int-mmg/amd/ics