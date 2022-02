Austria ganó el cierre del esquí alpino, que dominó Suiza;Shiffrin sin trofeo

Adrian R. Huber Madrid, 20 feb Austria, con Johannes Strolz como gran triunfador -al capturar su segundo oro-, ganó este domingo en Yanqing la prueba por equipos que cerró la competición de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, que -con cinco títulos- dominó Suiza; y en la que, tras afrontar seis eventos, se quedó sin medalla la estadounidense Mikaela Shiffrin, la gran estrella del deporte rey invernal durante las pasadas temporadas. El equipo austriaco, para el que esquiaron Katharina Truppe, Katharina Liensberger, Stefan Brennsteiner y Johannes Strolz -que, después del oro en la combinada y la plata en el eslalon, capturó su tercera medalla este domingo-, derrotó en la final (de una prueba en la que los contendientes se enfrentan uno a uno en gigantes paralelos) al de Alemania, que formó con Emma Aicher, Alexander Schmid, Lena Dürr y Julian Rauchfuss, al que 'cedió' su plaza en la ronda decisiva Linus Strasser, que también se hizo acreedor a medalla al haber esquiado en las eliminatorias previas. Noruega, para la que compitieron Thea Louise Stjernesund, Timon Haugan, Marie Therese Tviberg y Fabian Wilkens Solheim, se llevó el bronce al derrotar en la ronda por el tercer puesto a Estados Unidos, defendida por River Radamus, Paula Moltzan, Tommy Ford y Shiffrin, la gran dominadora del esquí alpino -que a los 26 años hace varios que ya lo ha ganado todo-; potencial 'multimedallista' pero que, tras no haberlo conseguido tampoco en las cinco pruebas individuales, saldrá de los Juegos de Pekín 2022 sin haber capturado una sola medalla. Shiffrin, triple ganadora de la Copa del Mundo -cuya general lidera-, seis veces campeona del mundo y que en Juegos cuenta dos oros -el de eslalon de Sochi'14 (Rusia) y el de gigante de PyeongChang'18 (Corea del Sur)- y una plata -la de combinada de hace cuatro años-, había quedado sorprendentemente eliminada a las primeras de cambio en el eslalon y en el gigante, en los que se salió de recorrido en la parte alta de la pista en la primera manga. La súper-campeona de Vail (Colorado) tampoco había acabado la combinada, en la que, tras apuntar al oro con su quinto tiempo en el descenso, se salió de nuevo de recorrido en la manga de eslalon: disciplina en la que detenta el récord histórico absoluto -hombres y mujeres-, con 47 de sus 73 triunfos en la Copa del Mundo; y que completaba la prueba mixta. Decimoctava en el descenso, el mejor resultado de Shiffrin en los Juegos de Pekín 2022 ha sido el noveno con el que acabó el supergigante. Este domingo se quedó a las puertas del podio, en una prueba en la que Estados Unidos se tuvo que conformar con el nunca agradecido cuarto puesto. El esquí alpino acabó de la misma forma que arrancó: con un aplazamiento, en la muy gélida Yanqing, sede de las pruebas del deporte rey invernal en la vigésima cuarta edición de los Juegos de invierno, que se clausuran este domingo. Hace dos, el pasado 6 de febrero, acabó pospuesto -después de tres retrasos de una hora- al día siguiente el descenso masculino, a causa del fuerte viento; mismo motivo por el que la prueba por equipos -con un adelanto y dos posteriores retrasos de sesenta minutos- acabó disputándose este domingo y no el sábado, tal y como estaba previsto. Austria, que en condición de primera preclasificada no disputó la ronda de octavos en una prueba en la que participaron quince naciones -entre ellas la anfitriona, China, eliminada por Italia en el primer asalto-; venció en cuartos a Eslovenia, antes de hacer lo propio con Noruega en la semifinal y minimizar su 'derrota' ante Suiza en el deporte rey invernal en estos Juegos con un tercer oro: que certificó al ganarle la final de la prueba por naciones a Alemania. El equipo alemán había eliminado a Suecia en octavos, antes de dar cuenta, en la ronda de cuartos, de Suiza; que este domingo no pudo defender con éxito el título logrado hace cuatro años en los Juegos de PyeongChang. En semifinales -en las que Lena Dürr mejoró a Shiffrin (que en su duelo particular también había perdido con la italiana Marta Bassino en cuartos, pero que batió a la noruega Stjernesund antes de caer en la lucha por bronce)- Alemania eliminó a Estados Unidos. Accedió de esa forma a la final, que perdió ante Austria. Suiza, que las dos pasadas temporadas se anotó la Copa de las Naciones -la clasificación por países de la Copa del Mundo-, después de que Austria no dejase de ganarla ni uno solo de los 31 años anteriores, no pudo ponerle la guinda a estos Juegos revalidando título en la prueba por equipos, estrenada en Juegos hace cuatro años, en PyeongChang. Pero confirmó su nuevo papel hegemónico en el esquí alpino, al salir de los Juegos de Pekín 2022 con cincos oros y con la veterana Lara Gut-Behrami -a la que entrena el español José Luis Alejo- como triunfadora, al añadir el oro en el supergigante el bronce que había capturado en el gigante. Austria se conformó con ganar tres oros y con contar en sus filas con el gran triunfador de estos Juegos en el esquí alpino, Johannes Strolz, que marcó un hito familiar y cuya historia de resiliencia trasciende lo deportivo. La Confederación Helvética triunfó en las pruebas reinas. Corinne Suter -campeona mundial el año pasado, en Cortina d'Ampezzo (Italia) y que evitó que la italiana Sofia Goggia, plata ese día, revalidase el título de PyeongChang (Corea del Sur)- y Beat Feuz -oro mundial ante su afición en St. Moritz'17 y ganador de las últimas cuatro Bolas de Cristal de la disciplina- se anotaron los descensos. Marco Odermatt, que a los 24 años camina con paso firme hacia su primer triunfo general en la Copa del Mundo, ganó el gigante, disputado entre una fuerte nevada y con condiciones irregulares; y Michelle Gisin revalidó título de combinada al encabezar un 'doblete' suizo por delante de su gran amiga Wendy Holdener. Gut, de 30 años, ganadora de la Copa del Mundo hace seis y que desde hace tres temporadas vive una segunda juventud junto al andaluz Alejo -incluyendo los dos títulos mundiales y el bronce que capturó el año pasado en Cortina-, cerró su circulo. Ganó el único gran oro que le faltaba, al proclamarse campeona olímpica de 'súper'. La sueca Sara Hector -líder de la Copa de la disciplina- ganó el gigante femenino y la eslovaca Petra Vlhova -ganadora de la última edición de la Copa del Mundo y que le disputará ésta a Shiffrin- se anotó el eslalon. Francia festejó oro en eslalon gracias a Clement Noel; y Austria, que cerró con victoria la competición de esquí alpino, acabó segunda en el medallero de este deporte al capturar tres oros: el de este domingo y los que consiguieron Matthias Mayer y Strolz, que hicieron historia en Pekín 2022. Mayer, que también capturó bronce en descenso, se convirtió, al revalidar título de 'super' -y habiendo ganado el descenso en los Juegos de Sochi (Rusia), hace ocho años- en el tercero de toda la historia de este deporte en ganar tres oros en tres Juegos distintos, emulando al noruego Kjetil Andre Aamodt -el esquiador alpino más laureado del olimpismo- y a la italiana Deborah Compagnoni. Johannes Strolz marcó un hito, apenas un mes después de darse a conocer al gran público al ganar, con 29 años, su primera -y hasta ahora única- carrera de Copa del Mundo: el eslalon de Adelboden (Suiza). Natural de Bludenz (Vorarlberg), Strolz había repetido el título de combinada que 34 años antes había ganado su padre, Hubert -asimismo plata en el gigante de los Juegos de Calgary'88 (Canadá)-, antes de igualar la colección de trofeos olímpicos de su progenitor al capturar plata en eslalon; y mejorarla este domingo con el oro por equipos. Hace un año, el campeón de Vorarlberg -la región más occidental y más pequeña de Austria-, que ejerce de policía de tráfico en Dornbirn, ni siquiera figuraba en el primer equipo de la potente selección de su país. Del que uno se queda fuera si no obtiene unos resultados que a Strolz 'hijo' le negaron las lesiones. Johannes Strolz se tuvo que costear viajes, entrenamientos y concentraciones antes de escalar, poco a poco, hacia la cima; que alcanzó siendo su propio 'skiman'. El nuevo ídolo de la afición austriaca llegó a los Juegos de Pekín 2022 con la idea de seguir preparándose él mismo sus propios esquís; pero saldrá a hombros de China, donde se convirtió en el gran triunfador de las pruebas de esquí alpino. EFE arh