Australia dice que Ucrania tiene derecho a ingresar en la OTAN pese a Rusia

Sídney (Australia), 20 feb El primer ministro australiano, Scott Morrison, afirmó este domingo que Ucrania tiene derecho a ingresar en la OTAN, pese a la oposición de Rusia, en medio del aumento de la tensión entre estos dos países. "Ucrania es un país que quiere tomar sus propias decisiones, que quiere unirse a la OTAN y eso depende de ellos", señaló en una conferencia de prensa en Melbourne Morrison, que precisó que no es aceptable usar "amenazas de violencia para intimidar a otros países". La ministra de Exteriores australiana, Marise Payne, se encuentra en Alemania para participar en la Conferencia de Muchich para abordar la crisis ucraniana. Australia ha afirmado que no enviará soldados a Europa en caso de un conflicto bélico, pero sí se ha ofrecido a apoyar por otros medios a Kiev en cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, insiste en que un ataque ruso contra Ucrania es inminente y puede ocurrir en cualquier momento, mientras que Rusia niega que tenga intención de invadir el país. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha exigido que la OTAN se comprometa a no extenderse a Ucrania y ha alegado que Estados Unidos y otros países europeos se comprometieron en los 1990s a no ampliar la Alianza Atlántica hacia los antiguos países de la órbita soviética. Las tensiones también aumentan en el interior de Ucrania, donde milicias separatistas prorrusas en la región oriental del Donbás han hecho un llamamiento a la movilización de todos los hombres adultos y se han producido bombardeos en el área. EFE aus-grc/ics