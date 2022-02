2-1. El Betis sufre para afianzar su tercera plaza

Curri Carrillo Sevilla (España), 20 feb El Betis sufrió para ganar por 2-1 y afianzar su tercera plaza ante un incisivo Mallorca tras cobrar ventaja en el primer tiempo con un gol de Álex Moreno, luego neutralizado por el kosovar Vedat Muriqi a un cuarto de hora del final, aunque el brasileño Willian José selló de penalti el triunfo local. Tras una primera mitad con alternativas, pero con mayor dominio bético, Moreno abrió a los 25 minutos el marcador al cabecear un gran centro de Sergio Canales y, aunque en la segunda el Mallorca empató con el segundo gol en Liga del activo Muriqi, Willian José echó al traste el buen trabajo de los baleares con su gol de penalti en el 83. Se medían dos equipos con objetivos contrapuestos: el del chileno Manuel Pellegrini, con tres triunfos seguidos entre las tres competiciones en las que se mantiene (Copa, Liga y Liga Europa), para refrendar su espléndido momento de forma y su tercera plaza; y el de Luis García Plaza para seguir abriendo hueco con una zona de descenso que tiene a 6 puntos. Pellegrini, tras ganar el jueves al Zenit ruso (2-3) y antes de la vuelta de esa eliminatoria europea y del derbi luego contra el Sevilla, siguió con la política de refrescar su once con siete cambios y el retorno de Canales, ausente en las tres últimas citas por covid-19, y del francés Fekir, que estaba sancionado en Europa. En el Mallorca, una única novedad en la alineación respecto al equipo que ganó 3-2 al Athletic Club: el lateral izquierdo Jaume Costa por el sancionado Brian Oliván, con Ángel Rodríguez y al kosovar Vedat Muriqi, en su cuarto partido como bermellón, arriba. El choque empezó vivo, con ritmo, alternativas y los equipos muy sueltos, aunque poco a poco el Betis se hizo con el mando y, tras un peligroso centro de Canales al que no llegó de milagro Juanmi Jiménez, Álex Moreno, una pesadilla para el rival por sus buenas incursiones por la izquierda, estrelló un balón en un poste a los 18 minutos. Antes, el japonés Take Kubo, que tuvo que emplearse a fondo para tapar las llegadas de Moreno, le puso un buen balón al incisivo Muriqi, pero Marc Bartra, providencial, se cruzó y envió a córner. Sin embargo, con Canales inspirado y bien auxiliado por el luso William Carvalho ante las intermitencias de Fekir, los verdiblancos siguieron apretando y creando cada vez más peligro, hasta que un genial centro del centrocampista español lo cabeceó de forma certera Álex Moreno para marcar el 1-0 nada más superarse el ecuador de este periodo. El Mallorca, exigido atrás y con poca presencia arriba, salvo un activo Muriqi, reaccionó y pudo empatar con un tiro con la derecha del kosovar que se estrelló en un palo de la meta de Rui Silva a la media hora, tras un gran control con la zurda. Aún así, el Betis no se arredró y Canales buscó el gol sin éxito con un tiro lejano. En la reanudación, y tras sustituir Antonio Sánchez al lesionado Ruiz de Galarreta antes del descanso, García Plaza sacó al campo al surcoreano Kang-in Lee y al senegalés Amath por el japonés Kubo y Ángel ante un Betis peligroso, pero, salvo Canales, poco clarividente en ataque. El Mallorca, en el que luego reforzó la media el argentino Battaglia y entró Fer Niño para una mayor mordiente ofensiva, dio un paso adelante frente a un conjunto bético que pareció dormirse y especuló en exceso, lo que pagó caro a un cuarto de hora del final, al empatar con un gran cabezazo Muriqi tras un centro de Costa. Esto espoleó a un Betis que se fue arriba con descaro y halló su premio con el 2-1, tras un penalti señalado por el árbitro, a instancias del VAR y tras consultar la pantalla a pie de campo, por una mano de Battaglia a tiro de William Carvalho y que transformó el brasileño Willian José, que había sustituido a Borja Iglesias, en el 83. A partir de ahí, los baleares atacaron con ahínco, a la desesperada, y mandaron balones al área para buscar a Muriqi, pero sin ningún éxito, con lo que no evitaron irse de vacío del Villamarín tras completar un buen partido. - Ficha técnica: 2 - Betis: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz (Édgar, m.62), Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales (Joaquín, m.84), Fekir, Juanmi (Tello, m.62); Borja Iglesias (Willian José, m.70). 1 - Mallorca: Sergio Rico; Maffeo, Raíllo, Valjent, Jaume Costa; Take Kubo (Kang-in Lee, m.46), Ruiz de Galarreta (Antonio Sánchez, m.47+), Salva Sevilla (Battaglia, m.65), Dani Rodríguez (Fer Niño, m.70); Ángel (Amath, m.46), Muriqi. Goles: 1-0, M.25: Álex Moreno. 1-1, M.75: Muriqi. 2-1, M.83: Willian José, de penalti. Árbitro: César Soto Grado. Amonestó a los locales Víctor Ruiz (m.45), Juanmi (m.46) y Bellerín (m.87), y al visitante Muriqi (m.51). Incidencias: Partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el Benito Villamarín ante 48.652 espectadores. EFE cc/ism (Foto)