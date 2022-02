Valencia recupera a Gayá y Paulista, Barça busca seguir en zona Champions

Valencia/Barcelona, 19 feb El Valencia buscará este domingo en Mestalla, en LaLiga española, un golpe de efecto en forma de triunfo ante el Barcelona que le permita reengancharse a la lucha por los puestos de Europa, ante un rival que quiere continuar con su recuperación y que tiene como siguiente paso asentarse en la zona de la Liga de Campeones. El choque tiene además doble morbo: el primer regreso de Ferran Torres al que fue su estadio y el primer enfrentamiento Ilaix Moriba con el club catalán desde que fue traspasado este verano. El Valencia cerró el 2021 con la posibilidad de dormir en esa 'zona Champions', pero, tras tres triunfos seguidos, la derrota ante el Espanyol abrió una etapa de malos resultados que le ha llevado a sumar dos puntos de los últimos dieciocho posibles, que aún no se ha cerrado y que le ha dejado no sólo fuera de los puestos europeos sino con dificultades para engancharse a esa pelea. Sólo la buena trayectoria del equipo en la Copa del Rey, en la que empató a uno en el campo del Athletic en la ida de la semifinal, y el impacto del recién llegado Bryan Gil (en menor medida de un Ilaix Moriba) sostiene cierto optimismo alrededor de un equipo que está ya a seis puntos de la séptima plaza y que tiene a cuatro equipos entre su duodécima posición y ese último puesto europeo. Una victoria ante un rival de prestigio como el equipo catalán reforzaría esas sensaciones, cortaría la mala racha liguera y le permitiría afrontar un tramo más sencillo del calendario desde una posición algo más cómoda y con algo más de margen de maniobra. Casi todas las novedades del Valencia para este choque se concentran en la parte 'trasera' del equipo. Vuelve a ser baja el portero Jasper Cillessen, que tuvo que ser operado para extirparle un coágulo en la parte posterior del gemelo derecho. Además, tampoco estará el lateral derecho Thierry Correia, que sufre un esguince en la rodilla y al que podría sustituir Dimitri Foulquier. En cambio, regresan al equipo el lateral izquierdo José Luis Gayà y a la convocatoria, tras casi cuatro meses lesionado, el central Gabriel Paulista. En su caso, la larga inactividad hace complicado que pueda entrar en el once, aunque no está descartado. En la portería parece que Bordalás dará continuidad a Giorgi Mamardashvili. El Barça visita al Valencia con la necesidad de empezar a convertir el buen juego en resultados positivos de forma constante si quiere lograr el gran objetivo para lo que le queda de curso, clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones. Los de Xavi Hernández volvieron a mostrar una buena imagen el jueves ante el Nápoles (1-1) en el estreno en la Liga Europa, pero ésta no se vio transformada en un triunfo que le permita tener ventaja de cara al partido de vuelta. El Barça falló otra vez innumerables ocasiones ante la portería contraria, sobre todo un Ferran Torres que acabó llorando por la frustración. La situación recordó la vivida durante esta temporada en otros encuentros clave del curso. Ante el Real Madrid (2-3), en la Supercopa de España, o ante el Benfica (0-0), en Liga de Campeones en el Camp Nou, el Barça también dio una buena imagen que no fue en línea con los resultados logrados, lo que le llevó a caer eliminado en ambas competiciones. Ahora el conjunto azulgrana tiene que hacer un cambio de chip para afrontar otro partido importante, esta vez de Liga, en la que antes de empezar la jornada marca la zona de acceso a la Liga de Campeones aunque está empatado a puntos con el quinto clasificado, el Atlético de Madrid. Así, todo lo que no sea volver de Mestalla con un triunfo significará complicarse la vida de cara a lograr un objetivo primordial para el conjunto azulgrana desde el punto de vista deportivo, pero también desde el económico por los altos ingresos que supone participar en la primera competición europea. A falta de que Xavi Hernández lo confirme con la convocatoria que dará este sábado por la tarde, la gran novedad para el Barça será el regreso de Ronald Araujo tras recuperarse de la sobrecarga en el sóleo de la pierna izquierda que sufrió ante el Espanyol. Esta noticia es muy positiva para los azulgranas porque en Mestalla tan solo tendrán a otro central natural del primer equipo, Eric Garcia (aunque Óscar Mingueza también podría ocupar el eje defensivo). Gerard Piqué está sancionado a causa de la expulsión en el derbi barcelonés y Clément Lenglet y Samuel Umtiti siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Las otras bajas en la convocatoria serán Sergi Roberto, Ansu Fati y Memphis Depay, también por lesión, y la de Dani Alves por sanción. - Alineaciones probables Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà; Soler, Guillamón, Moriba, Bryan Gil; Hugo Duro, Guedes. Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Nico González, Pedri; Adama, Gavi, Ferran Torres Árbitro: Del Cerro Grande (colegio madrileño). Estadio: Mestalla Hora: 16.15 CET (15.15 GMT). ------------------------------------- Clasificación: Valencia 12º (30 puntos); Barcelona 4º (39 puntos La clave: El optimismo por estar cerca de la final copera impulsa al Valencia pero de momento lleva semanas sin ganar en LaLiga, donde el Barça lleva ocho partidos sin perder. El entorno: El encuentro supondrá el primer regreso de Ferran Torres a Mestalla tras su salida y el primer enfrentamiento de Ilaix Moriba con el Barça desde que dejó este verano el club en el que se formó La frase: "El Barça ha crecido y tiene muy buenos números desde el inicio de año pero también nosotros hemos crecido" (Bordalás) 1010146 1011955 nhp-sm/sej/lm