Scholz pide diplomacia en crisis de Ucrania aunque no traerá solución rápida

Múnich (Alemania), 19 feb El canciller alemán Olaf Scholz redobló este sábado su apuesta por la diplomacia como única vía para resolver el conflicto en torno a Ucrania aunque reconoció que "no es de esperar que tenga éxito inmediato". En dichas negociaciones es importante distinguir entre "exigencias insostenibles", por un lado, e "intereses de seguridad legítimos" por el otro, afirmó Scholz, que intervino por primera vez como canciller en la Conferencia de Seguridad que se celebra en la cápital bávara de Múnich (sur). Entre los aspectos no negociables, Scholz mencionó los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), suscritos por Rusia, como recordó, que incluyen el derecho a la libre elección de las alianzas. Sin embargo, indicó que hay "cuestiones de seguridad" relevantes para ambas partes, como la transparencia con maniobras y sistemas de armamento, los mecanismos para la reducción de riesgos o nuevos impulsos para el control armamentístico. El canciller apuntó también que la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa, por lo que es "paradójico" que Moscú quiera hacer de ello un "casus belli", aseveró. Una agresión contra Ucrania sería un "grave error" y acarrearía para el Kremlin "costes políticos, económicos y geoestratégicos," advirtió Scholz, que admitió que tales medidas "también tendrán coste para nosotros". La única vía para reducir tensiones, a su juicio, es la diplomática, para la que es necesaria emplear todos los formatos disponibles, sobre todo el del mecanismo de diálogo Normandía, que es "decisivo" para una solución de la cuestión. "No hay que ser ingenuos. El avance de tropas es claro. Estan desplegadas todas las capacidades para una agresión. Pero al mismo tiempo nuestro trabajo es aprovechar cualquier posibilidad por pequeña que sea para abrir puertas", dijo Scholz después, en una conversación con el director de la conferencia, Wolfgang Ischinger. "Estamos preparados, podemos reaccionar de inmediato en caso de una agresión, mejor preparados que en otras ocasiones, Pero tenemos que seguir buscando el camino de la diplomacia", añadió. Además de referirse a la situación en Ucrania, Scholz reflexionó sobre las circunstancias actuales a escala global, en un mundo que según dijo ya no es "unipolar o bipolar", sino que cuenta con diferentes "centros de poder". "Esto no es por si algo negativo, si contribuye a que aumente la prosperidad," afirmó el político socialdemócrata, aunque se vuelve "problemático" cuando se traduce en el intento de construir zonas de influencia y de sortear "reglas universales". En este sentido, hizo referencia a China y describió la postura alemana de buscar la cooperación en aspectos como la lucha contra el cambio climático y la pobreza y de no rehuir la confrontación "allá donde el orden multilateral se vea amenazado o se pisoteen los derechos humanos". Además, abogó por impulsar la soberanía de la Unión Europea (UE), en cuyo futuro incluyó también a los países de los Balcanes occidentales, a través de la voluntad de ser un "poder entre poderes" y del establecimiento de "objetivos estratégicos comunes".