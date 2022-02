Sábado 19 de febrero de 2022

----------------- DESTACADAS ----------------- - OLIMPISMO. Penúltima jornada de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). Pruebas con medalla (horas GMT): Doble femenino de bobsleigh (13.30); final masculina de curling, Suecia-Gran Bretaña (6.05) y partido por el bronce femenino (12.05); final esquí acrobático 'halfpipe' hombres (2.25); eslalon paralelo por equipos mixtos de esquí alpino (4.37 bajada por el bronce y 4.46 final); 50 km estilo libre salida masiva (hombres) de esquí de fondo (6.00); partido por el bronce del torneo masculino de hockey hielo (13.10); programa libre (final) de patinaje artístico por parejas (11.00); patinaje de velocidad, salida masiva (final hombres 8.30 y final mujeres 09.00). ---------------------------------------------- BALONCESTO - NBA. Fin de semana All Star, en Cleveland (Ohio). Concursos de habilidades, triples y mates (desde las 01.00+ GMT). (FOTO) - España. Copa del Rey, en Granada. Semifinales (FOTO): Lenovo Tenerife-Real Madrid (17.30 GMT) y UCAM Murcia-Barça (20.30). Información de Antonio Soto. . CICLISMO - Vuelta a Andalucía (hasta 20). (FOTO) - Tour de los Alpes Marítimos y del Var, en Francia (hasta 20) - Volta al Algarve (Portugal) (hasta 20). . FÚTBOL - España. LaLiga Santander. 25ª jornada (FOTO): Granada-Villarreal (13.00 GMT), Osasuna-Atlético de Madrid (15.15), Cádiz-Getafe (17.30) y Real Madrid-Alavés (20.00). - Inglaterra. 26º jornada (FOTO): West Ham-Newcastle (12.30 GMT), Arsenal-Brentford (FOTO), Aston Villa-Watford, Brighton-Burnley, Crystal Palace-Chelsea, Liverpool-Norwich y Southampton-Everton (15.00) y Manchester City-Tottenham (17.30) (FOTO). - Alemania. 23ª jornada (FOTO): Arminia Bielefeld-Union Berlín, Augsburgo-Friburgo, Stuttgart-Bochum y Wolfsburgo-Hoffenheim (14.30 GMT) y Colonia-Eintracht Fráncfort (17.30). - Italia. 26ª jornada (FOTO): Sampdoria-Empoli (14.00 GMT), Roma-Verona (17.00) y Salernitana-Milan (19.45). - Francia. 25ª jornada: Lens-Lyon (16.00 GMT) y Nantes-PSG (FOTO) (20.00). - Portugal. 23ª jornada (FOTO): Gil Vicente-Belenenses (15.30 GMT), Paços Ferreira-Vizela (18.00) y Vitoria Guimaraes-Arouca (20.30). - Argentina. 3ª jornada: Arsenal Sarandí-Huracán, Estudiantes LP-Lanús y Vélez Sarsfield-Independiente. - Bolivia. 3ª jornada: Always Ready-Tomayapo, Aurora-Palmaflor y Royal Pari-Blooming. - Chile. 3ª jornada: Antofagasta-La Serena y Colo Colo-Audax. - Colombia. 8ª jornada: Ind. Santa Fe-Ind. Medellín, Jaguares de Córdoba-Millonarios y At. Nacional-U. Magdalena. - Ecuador. 1ª jornada: Mushuc Runa-U. Católica, LDU Quito-Gualaceo y Delfín-Barcelona. - México. 6ª jornada: Querétaro-Mazatlán, Tigres UANL-Atlético de San Luis y León-Guadalajara. - Paraguay. 3ª jornada: Cerro Porteño-Guaraní y General Caballero JLM-Tacuary. - Perú. 3ª jornada: Carlos Stein-Universitario, Dep. Municipal-Binacional, UTC-Grau y Sport Huancayo-Melgar. - Uruguay. 3ª jornada: River Plate-Boston River, Defensor Sp-Montevideo City y Albion-Peñarol. - El Salvador. 8ª jornada: Atlético Marte-Santa Tecla, Chalatenango-Jocoro, Isidro Metapán-FAS y Luis Ángel Firpo-Águila. - Guatemala. 8ª jornada: Guastatoya-Malacateco, Municipal-Cobán Imperial, Solola-Comunicaciones y Antigua-Iztapa. - Honduras. 6ª jornada: Marathón-Victoria y Vida-Honduras Progreso. - Panamá. 3ª jornada: Deportivo Universitario-Veraguas, Tauro-Plaza Amador y Chiriqui-San Francisco. . GOLF - PGA Tour. The Genesis Invitational, en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EEUU). (hasta 20). (FOTO) . OLIMPISMO - Penúltima jornada de los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 (FOTO). Pruebas con medalla (horas GMT): Doble femenino de bobsleigh (13.30); final masculina de curling, Suecia-Gran Bretaña (6.05) y partido por el bronce femenino (12.05); final esquí acrobático 'halfpipe' hombres (2.25); eslalon paralelo por equipos mixtos de esquí alpino (4.37 bajada por el bronce y 4.46 final); 50 km estilo libre salida masiva (hombres) de esquí de fondo (6.00); partido por el bronce del torneo masculino de hockey hielo (13.10); programa libre (final) de patinaje artístico por parejas, con Laura Barquero y Marco Zandron, que fueron undécimos el viernes en el programa coro (11.00); patinaje de velocidad, salida masiva (final hombres 8.30 y final mujeres 09.00). . TENIS - Final del torneo WTA 500 de Dubai (FOTO): Jelena Ostapenko (LET)-Veronika Kudermetova (RUS) - Final del torneo ATP 250 de Doha: Roberto Bautista (ESP)-Nikoloz Basilashvili (GEO). - Semifinales de los torneos ATP 500 de Río de Janeiro (FOTO) y 250 de Marsella y Delray Beach (EEUU). ---------------------------------------------------------- dep/EFE