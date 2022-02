Sábado, 19 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

UCRANIA CRISIS ============== EE.UU Biden está convencido de que Putin atacará Ucrania y que ya tomó la decisión Washington El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que está convencido de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, atacará Ucrania y que ya tomó esa decisión."En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión", dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si cree que el mandatario ruso ha adoptado ya una resolución al respecto. El presidente estadounidense descartó que Putin contemple "ni siquiera de forma remota" emplear armas nucleares, aunque subrayó que está centrado en "intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa". RUSIA Los ejercicios militares de Putin y Lukashenko, un desafío a Occidente Moscú El presidente ruso, Vladímir Putin, quien dirigirá este sábado maniobras con misiles balísticos y de crucero en una demostración de fuerza, hizo hoy frente común con su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, para desafiar a Occidente mediante ejercicios conjuntos cerca de la frontera ucraniana. "Acordamos continuar tomando colectivamente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los dos países a la luz de la creciente actividad militar de los países de la OTAN en las fronteras exteriores", señaló Putin tras reunirse con su homólogo en el Kremlin. El mandatario ruso, que recibió a Lukashenko con un sentido abrazo, emitió no obstante un mensaje de tranquilidad a Occidente, al reafirmar que "la fase activa" de los ejercicios Determinación aliada-2022 "acabará el 20 de febrero". UCRANIA CRISIS Separatistas prorrusos en Donetsk anuncian evacuación "masiva" a Rusia Moscú La autoproclamada república separatista de Donetsk (RPD), en el este de Ucrania, anunció este viernes el comienzo de una evacuación "masiva" de la población a territorio ruso, ante el temor a un eventual ataque de las fuerzas del Estado ucraniano, que ha negado que tenga planes de este tipo. El líder de la RPD, Denís Pushilin, dijo que "a partir de hoy se ha organizado una salida masiva centralizada de la población a la Federación Rusa, primero de mujeres, niños y los mayores", según la agencia oficial rusa TASS. UCRANIA CRISIS Kiev insta al mundo a condenar "provocaciones" de Rusia en el Donbás Kiev El Gobierno ucraniano instó este viernes a la comunidad internacional a condenar "inmediatamente" las provocaciones de Rusia y los separatistas prorrusos apoyados por Moscú en el Donbás por la escalada de la tensión en el este del país, y reiteró que no tiene ninguna intención de lanzar una ofensiva en Donetsk y Lugansk. "Instamos a la comunidad internacional y a las organizaciones a condenar inmediatamente las provocaciones efectuadas por Rusia y sus administraciones de ocupación en el Donbás, que socavan el proceso para que haya una solución político-diplomática" en el este, dijo el Ministerio de Exteriores ucraniano en un comunicado. El ministerio señaló que a ambos lados de la línea de separación viven ciudadanos e insistió que para el Estado ucraniano la paz de estas personas es "una prioridad absoluta". OTAN Stoltenberg dice que cualquier agresión "adicional" rusa tendrá "alto coste" Bruselas, 18 feb El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó este viernes la voluntad de los líderes aliados de continuar sus esfuerzos diplomáticos para solventar la crisis en Ucrania y su acuerdo de que cualquier agresión "adicional" de Rusia tendrá "un alto coste". "Buena llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los líderes transatlánticos sobre la actual crisis de seguridad en y alrededor de Ukraine. Continuamos nuestros esfuerzos para buscar la diplomacia y estamos de acuerdo en que cualquier agresión adicional de Rusia tendrá un alto coste", tuiteó Stoltenberg. UCRANIA CRISIS El Kremlin confirma que Putin y Macron hablarán este domingo Moscú El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, sostendrán mañana una conversación telefónica en medio del aumento de tensiones en el este de Ucrania, donde el Ejército y separatistas prorrusos se acusan desde hace unos días de repetidas violaciones del alto el fuego. El Elíseo reveló este viernes que Macron hablará este fin de semana con sus homólogos de Ucrania y Rusia en una nueva apuesta por la vía del diálogo para evitar que la situación degenere. --------------------------- EEUU TRUMP Hallan archivos clasificados en cajas que se llevó Trump de la Casa Blanca Washington La Administración Nacional de Archivos de Estados Unidos (NARA, en inglés) confirmó este viernes que ha encontrado información clasificada de seguridad nacional en las 15 cajas de documentos que el expresidente Donald Trump (2017-2021) se llevó de la Casa Blanca al dejar el cargo. Así lo explicó el responsable de NARA, David Ferriero, en una carta de respuesta a varias preguntas que le hizo la congresista Carolyn Maloney tras conocerse que en enero fueron recuperados estos documentos oficiales en la residencia del expresidente en Florida. BOLIVIA JUSTICIA Tres años de prisión para dos exjefes militares por crisis de 2019 en Bolivia La Paz Dos exjefes militares bolivianos fueron sentenciados este viernes a tres años de prisión dentro de un juicio por la llegada a la Presidencia de Jeanine Áñez de forma interina en 2019 tras la renuncia de Evo Morales en medio de una crisis que para el oficialismo fue un "golpe de Estado" contra el entonces mandatario. BOLIVIA JUSTICIA Juez cambia decisión sobre traslado y ordena que Áñez sea atendida en prisión La Paz Un juez del Tribunal de Justicia de La Paz modificó la decisión en la que declaraba procedente la acción de libertad a favor de la exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez para que fuera trasladada a un hospital y dispuso que reciba la atención médica dentro del penal, en donde mantiene una huelga de hambre hace diez días. BRASIL LLUVIAS Petrópolis: desolada y en alerta frente al temporal que suma 135 muertos Petrópolis (Brasil) Tercer día de búsquedas en Petrópolis. Las peores lluvias desde 1932 dejan ya un balance de 135 fallecidos en la "ciudad imperial" brasileña, donde los vecinos seguían este viernes cavando con picos y cubos para intentar encontrar a las decenas de desaparecidos. "Una imagen casi de guerra" e "intensa destrucción", describió el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, recién llegado de su viaje a Rusia y Hungría, sobrevoló en helicóptero las zonas afectadas acompañado por varios de sus ministros. UE ÁFRICA CUMBRE África pide a la UE pasar de las palabras a los hechos en su nueva relación Bruselas Los países de la Unión Africana (UA) pidieron a la Unión Europea (UE) que pase de las palabras a los hechos de cara a su voluntad de convertir al continente africano en un socio privilegiado del bloque comunitario para contrarrestar el ascenso de China y Rusia. "Se nos brinda una oportunidad de oro histórica para demostrar con los actos que hemos renovado esa asociación", declaró el presidente de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall, al término de una cumbre de dos días en Bruselas diseñada para impulsar un nuevo vínculo entre los países situados al norte y al sur del Mediterráneo. Al término del encuentro, en el que participaron unos setenta líderes europeos y africanos, se aprobó una declaración conjunta que, entre otros puntos, subraya que el desafío más inmediato es "garantizar un acceso justo y equitativo a las vacunas" contra la covid-19. R.UNIDO TORMENTA La tormenta Eunice deja tres muertos y paraliza el Reino Unido Londres Los vientos extremos de la tormenta atlántica Eunice, una de las más potentes que ha sufrido el Reino Unido en las últimas tres décadas, paralizaron este viernes la mitad sur del país y causaron al menos tres muertes en Inglaterra. Cientos de vuelos y trenes fueron cancelados durante la jornada, numerosos edificios sufrieron daños y cerca de 200.000 hogares se quedaron sin electricidad. La Oficina de Meteorología británica (Met Office) registró en la isla de Wight la racha de viento más enérgica medida hasta la fecha en Inglaterra (122 millas -o 196 kilómetros- por hora), superando un récord que se remontaba a 1979 (189 kilómetros por hora, en Cornualles). NICARAGUA ELECCIONES Nicaragua envía a sus casas a tres opositores tras muerte de exguerrillero Managua Tres dirigentes opositores nicaragüenses acusados por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, entre ellos Arturo Cruz, que aspiró a ser candidato a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, pasarán de prisión preventiva a arresto domiciliario, informó este sábado el Ministerio Público. La decisión se da tras la muerte del histórico combatiente sandinista Hugo Torres, también acusado por "traición a la patria", que falleció el sábado pasado bajo custodia policial a causa de una "enfermedad" aún no especificada por las autoridades. Los beneficiados con el cambio de régimen carcelario a domiciliar son, además de Cruz, de 68 años, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, de 77 años, y el exvicecanciller José Bernard Pallais Arana, de 68 años. VENEZUELA PRENSA El bloqueo a medios digitales en Venezuela entorpece el acceso a información Caracas En las últimas dos semanas, cuatro medios digitales de Venezuela se han sumado a la lista de portales bloqueados, con lo que se busca, de acuerdo a la ONG Espacio Público, entorpecer el acceso a la información de los ciudadanos que buscan alternativas para poder conocer las noticias del país caribeño. La ONG venezolana VE Sin Filtro reportó el pasado 1 de febrero el bloqueo de los medios digitales Crónica.Uno, Efecto Cocuyo y EVTV en los principales proveedores de internet en el país, incluyendo la estatal CANTV. CORONAVIRUS =========== G20 El G20 promete 60.000 millones de dólares para la recuperación poscovid Yakarta Los ministros de Finanza y gobernadores de bancos centrales del G20 se comprometieron este viernes en Yakarta a destinar 60.000 millones de dólares (unos 52.800 millones de euros) para apoyar a los países más necesitados en la recuperación postcovid. En un comunicado conjunto tras dos días de reunión, los ministros y gobernadores declararon que tratarán de aumentar el compromiso hasta los 100.000 millones de dólares (unos 888.300 millones de euros) para acelerar la salida de la crisis por la pandemia. OMS Tedros advierte contra la "narrativa" de que la pandemia está llegando a su fin Berlín El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este viernes contra la "peligrosa narrativa" de que la pandemia está llegando a su fin debido a la alta tasa de vacunación en algunos países y la menor severidad de la variante ómicron. "La pandemia no ha pasado cuando hay 70.000 personas que mueren a la semana de una enfermedad que es tratable, cuando el 83 % de la población de África no ha recibido todavía ni una sola vacuna," afirmó en la Conferencia de Seguridad que arrancó este viernes en Múnich, en el sur de Alemania. -------------------------- HONG KONG ELECCIONES Hong Kong pospone a mayo las elecciones al Ejecutivo debido a la pandemia Pekín Hong Kong pospuso hasta el próximo 8 de mayo las elecciones a la jefatura del Ejecutivo previstas para el 27 de marzo debido a la grave situación sanitaria que atraviesa la excolonia británica, en pleno combate contra una quinta ola de contagios de covid-19 causada por la variante ómicron. La actual jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, anunció la decisión en una conferencia de prensa en la que admitió que se trata de una "decisión dura" pero consideró que todos los esfuerzos y recursos deben dirigirse a controlar la pandemia. Es la primera vez que en Hong Kong se retrasan unas elecciones de este tipo. UE CHINA La UE denuncia a China en la OMC por una disputa de patentes en la red 5G Bruselas La Comisión Europea (CE) denunció este viernes a China ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) por restringir el derecho de empresas de la Unión Europea (UE) a proteger el uso de sus patentes en tecnologías "clave" como las redes 3G, 4G y 5G, informó la institución en un comunicado. En particular, Bruselas critica que Pekín "restringe intensamente" la posibilidad de que las firmas europeas puedan hacer valer en tribunales extranjeros sus derechos sobre este tipo de tecnologías cuando son utilizadas "ilegalmente" o "sin compensación adecuada" por sus rivales chinas. CHILE MIGRACIÓN Ola migratoria en Chile continúa pese a militarización de la frontera Colchane (Chile) Una semana después de la huelga de camioneros que paralizó el norte de Chile en protesta contra la inmigración irregular y la falta de seguridad, cientos de personas siguen cruzando la frontera por pasos no habilitados pese al estado de emergencia declarado en la zona, mientras el alcalde de Colchane denuncia que hay "improvisación" en las medidas anunciadas por el Gobierno. "No hemos notado un mayor cambio. Colchane está militarizado hace ocho meses y desde que se anunció el estado de excepción -el fin de semana pasado- todo sigue igual. Al día siguen ingresando cientos de personas y vemos familias caminando por las calles. No tenemos infraestructura, se ven espacios públicos tomados como paraderos, plazas, incluso casas de funcionarios", señaló a Efe el edil de Colchane, Javier García. IBEROAMÉRICA LENGUAS La RAE se prepara para el desafío de las nuevas tecnologías a las lenguas Brasilia El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, clausuró este viernes una conferencia sobre el futuro del español y el portugués con una reflexión sobre el desafío que las nuevas tecnologías le plantean a las lenguas. Muñoz Machado, de forma telemática, intervino este viernes en la clausura de la Conferencia Internacional de las Lenguas Portuguesa y Española (CILPE), celebrada por primera vez en 2019 en Lisboa y que esta semana ha tenido en Brasilia su segunda edición. EFE int/jgb