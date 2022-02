Niemann continúa primero del The Genesis Invitational y Rahm se descuelga

Redacción deportes, 18 feb El chileno Joaquin Niemann lidera con 126 golpes acumulados el torneo del PGA Tour de golf The Genesis Invitational, tras repetir tarjeta de 63 impactos, seguido por el estadounidense Cameron Young, que hoy firmó la mejor cartulina de esta segunda ronda con 62. Niemann (63 63) repitió resultado en esta segunda manga en el The Riviera Country Club de Pacific Palisades (California, EE.UU.), continuó muy concentrado, con un eagle en el hoyo 1 -par cinco-, siete birdies más y tan solo un bogey, que le permiten seguir en cabeza aunque ahora a dos golpes del segundo, Young (66 62), que no cometió errores y sumó 9 birdies. La tercera plaza del podio la ocupa de momento el estadounidense Justin Thomas (67 64), gracias a un eagle en el hoyo 11 -par cinco- y cinco birdies El español Jon Rahm (69 73), líder de la clasificación mundial, se descolgó bastante de la cabeza, rozó la eliminación y acumuló 142 impactos, al igual que el estadounidense y número 3 del mundo, Patrick Cantlay (70 72), al sobrepasar el primero el par en dos golpes -después de concluir con tres birdies y cinco bogeys-, y el segundo en uno, puesto que sumó un birdie más. El segundo en la clasificación mundial, Collin Morikawa (67 67), que como Cantlay disputa al vizcaíno el número 1, mantiene opciones y es sexto, aunque a ocho golpes de Niemann, después de concluir su recorrido con cinco birdies por un bogey. Buena ronda la que firmó el noruego Viktor Hovland (71 64), que escaló al séptimo puesto tras anotar 7 birdies sin cometer errores. Sergio García (71 68) comenzó mal acumulando dos bogeys en sus tres primeros hoyos. Sin embargo el español logró sobreponerse y anotar cinco birdies para concluir con un total de 139 impactos y colocarse en la trigésimo primera plaza junto al argentino Emiliano Grillo (69 70) y el mexicano Carlos Ortiz (68 71). Con 66 golpes terminó esta ronda el colombiano Sebastián Muñoz (70 66) que le colocan en décima posición con un golpe menos que el chileno Mito Pereira (70 68) que acumula 138. No pasó el corte, establecido en 142 golpes (par), el estadounidense y número 6 del mundo Dustin Johnson (73 71) EFE plv