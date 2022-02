Ministros de Exteriores del G7 piden a Rusia señales de desescalada

Múnich (Alemania), 19 feb Los ministros de Exteriores de las naciones que componen el G7 pidieron este sábado a Rusia que ponga fin a las actividades militares en las inmediaciones de la frontera con Ucrania. "No hemos visto hasta ahora pruebas de una reducción. Mediremos a Rusia en base a sus acciones," indicaron los ministros, que se reunieron en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el sur de Alemania, según un comunicado difundido a los medios. En el textol, calificaron de "amenazantes" las maniobras rusas y afirmaron que "la mayor movilización en el continente europeo desde el fin de la Guerra Fría" constituye un desafío "a la seguridad global". "El aumento de infracciones contra el alto el fuego a lo largo de la línea de contacto es altamente preocupante," afirmaron, y condenaron los ataques contra zonas pobladas por civiles y la expedición de pasaportes rusos para los habitantes de los territorios que no están bajo el control de Kiev. "Nos preocupa que incidentes escenificados sean utilizados como excusa para una posible escalada militar," indicaron y conminaron a Rusia a usar su influencia sobre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk para evitar este extremo. Tras la reunión, en la que ejerció de anfitriona la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, los siete llamaron una vez más a Moscú a emprender "la ruta de la diplomacia" y reafirmaron su compromiso a dialogar sobre temas "de interés mutuo". "Rusia no debería tener dudas de que cualquier agresión militar contra Ucrania tendrá consecuencias masivas, entre ellas sanciones financieras y económicas contra un amplio espectro de objetivos sectoriales e individuales," advirtieron. Además, manifestaron su solidaridad con las personas de Ucrania y su "inamovible" compromiso con la soberanía y la integridad territorial del país. Los ministros del G7 indicaron que la única vía para lograr una solución política duradera son las negociaciones en el formato de Normandía para lograr el cumplimiento en su totalidad de los Acuerdos de Minsk, y en ese sentido saludaron la buena disposición al respecto del presidente ucraniano Volodimir Zelenski. EFE cph/amg