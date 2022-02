La revisión de los casos de feminicidios en impunidad deja 23 detenidos en Bolivia

La Paz, 18 feb Una primera revisión a cargo de una comisión estatal respecto a casos de feminicidios y violaciones en los que gente con condena fue liberada en Bolivia permitió la detención de 23 personas, incluidos algunos sentenciados y jueces, informó este viernes el Gobierno boliviano. "En total, gracias al trabajo que se ha venido realizando en esta comisión de revisión de casos de violación y feminicidio en los que sentenciados fueron liberados, tenemos a 23 personas en este momento detenidas", dijo a los medios la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Prada es parte de la citada comisión creada por el Gobierno de Luis Arce tras airadas protestas de organizaciones feministas para exigir a las autoridades justicia contra la violencia machista y expresar su rechazo a la corrupción en el sistema judicial. Estas movilizaciones fueron consecuencia del caso de un violador y feminicida liberado a pesar de tener una condena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y que mató a dos adolescentes después de beneficiarse con la liberación. La ministra Prada detalló que en las dos semanas de funcionamiento de la comisión, los primeros resultados son la recaptura de siete personas con condena por asesinato y las detenciones de tres presuntos cómplices en algunos de estos sucesos. También han sido detenidos tres jueces, tres abogados, un médico y dos trabajadoras sociales, indicó. La revisión de expedientes producto de la intervención en algunos juzgados permitió, además, detectar "irregularidades" en otros casos, con "cuatro recapturados por narcotráfico", agregó la autoridad. Según Prada, en las próximas dos semanas, la comisión, conformada por ministros, parlamentarios y representantes del órgano Judicial y el Ministerio Público, revisará otros 135 casos identificados "en los cuales se cuenta con sentencia condenatoria", pero los responsables no están en prisión. Además se anunció la presentación de un proyecto de ley para modificar el Código de Procedimiento Penal "a iniciativa del Legislativo", aunque la ministra no precisó qué ajustes se plantean a esa norma. No es la primera comisión que se crea en Bolivia para revisar los casos de violencia machista en la impunidad, aunque, según Prada, ésta es "histórica" porque reúne a las máximas autoridades de órganos del Estado para identificar estas irregularidades y "dar resultados concretos a víctimas que vienen esperando esto por años". En 2021 se registraron 108 feminicidios en Bolivia, uno de los países más violentos con las mujeres, y una de las constantes quejas de colectivos y familiares de las víctimas es la tardanza en la aplicación de la justicia a los agresores y la corrupción en el sistema judicial.