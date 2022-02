Juez cambia decisión sobre traslado y ordena que Áñez sea atendida en prisión

La Paz, 18 feb Un juez del Tribunal de Justicia de La Paz modificó la decisión en la que declaraba procedente la acción de libertad a favor de la exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez para que fuera trasladada a un hospital y dispuso que reciba la atención médica dentro del penal, en donde mantiene una huelga de hambre hace diez días. El juez Franklin Siñani había ordenado que la gobernadora de la cárcel en la que se encuentra desde hace once meses Áñez en detención preventiva "debía disponer el traslado" al Hospital de Clínicas de La Paz "hasta que se restablezca la salud". "Tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso, la gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores debe instruir y efectivizar que los médicos de dicho centro penitenciario, aún en contra de la voluntad de la accionante, sin mayor demora, inicien inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos", señala la nueva determinación del juez. El cambio de decisión se debió al parecer porque la gobernadora de la prisión se declaró impedida de poder cumplir con el traslado de Añez, ya que a las afueras de la cárcel hubo enfrentamientos entre seguidores de la exmandataria interina y grupos afines al oficialismo. Sin embargo, Carolina Ribera, la hija de Áñez, denunció en una rueda de prensa que las propias autoridades carcelarias le dijeron que su "madre no iba a salir de ahí", momentos antes de que fuera expulsada a "empujones" de la cárcel en la que está la exmandataria. En la primera determinación Siñani había exhortado a la exmandataria interina a que "permita la intervención médica" y a que suspenda la huelga de hambre que ha "puesto en riesgo su vida". Desde las afueras de la cárcel Norka Cuellar, una de las abogadas de Áñez, confirmó a Efe que la exmandataria transitoria "está en estado crítico" y que era urgente su traslado. Asimismo Alain de Canedo, otro de los abogados, dijo a Efe que a la exmandataria "no la dejan salir" y que el "Gobierno ha dispuesto huestes en el penal para impedir su traslado", lo que "es un delito". Carolina Ribera responsabilizó en una rueda de prensa al Estado boliviano de lo que pueda pasarle a Áñez y afirmó que "Luis Arce Catacora y parte del Gobierno quieren matar a mi madre, lo único que quiero es que mi madre esté bien, que no tenga esas crisis tan fuertes, corre más riesgo su vida por estas crisis que le están generando ahí dentro". En un tuit posterior reiteró su denuncia y puso en copia al relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la ONU, Diego García-Sayán, quien por estos días realiza una visita al país. "¡Uds @LuchoXBolivia @EDelCastilloDC @ivanlimamagne son directos culpables de lo que suceda a mi madre @JeanineAnez, directos culpables de incumplir la orden judicial de traslado a un hospital y de enviar policías y funcionarios a sacarme por la fuerza de su lado! @UNIndepJudges", escribió en su cuenta de Twitter. La exmandataria interina inició hace diez días una huelga de hambre ante el comienzo de uno de los juicios en su contra y desde entonces ha sufrido varias descompensaciones. Durante los once meses que Áñez lleva detenida de manera preventiva ha presentado varios problemas de salud como una crisis por hipertensión arterial, depresión y en una ocasión se autolesionó un brazo manifestando que ya no quería vivir. Áñez fue detenida en marzo de 2021 inicialmente por el proceso "golpe de Estado I" acusada de sedición, terrorismo y conspiración por el que se le aplicaron cuatro meses de detención preventiva que luego se ampliaron a seis. Después se abrió el caso "golpe de Estado II" por el que se añadieron otros seis meses más de detención preventiva por acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta del Senado para asumir en 2019 la Presidencia de forma supuestamente irregular, según el oficialismo, tras las renuncias de Evo Morales y de toda la línea de sucesión presidencial. EFE lnm/gb/cpy