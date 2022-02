Jamaica elige inusual eslogan para su nueva moneda electrónica

(Bloomberg) -- Jamaica nombró a su moneda digital del banco central que pronto será lanzada “Jam-Dex”, que es una abreviatura de Jamaica Digital Exchange, al tiempo que los Gobiernos de todo el mundo sopesan los beneficios de introducir al mercado el efectivo electrónico soberano.

El Banco de Jamaica dijo en un comunicado que revisó entre cientas de opciones para encontrar el nombre y el eslogan correctos: “Sin dinero, no hay problema”. La frase sería una adaptación de un lema cultural que invita a estar contento frente a la preocupación.

El eslogan “es una frase que evoca instantáneamente a Jamaica y, además, habla exactamente del estado de ánimo que queremos que tengan los consumidores y las empresas cuando usen Jam-Dex”, dijo el banco.

El logotipo de Jam-Dex es una imagen estilizada de la fruta nacional de Jamaica, el ackee.

Después de poner a prueba la moneda electrónica durante 2021, el primer ministro Andrew Holness anunció que la divisa se lanzará a nivel nacional este año.

Si lo hace, Jamaica se unirá a las Bahamas y al Banco Central del Caribe Oriental para implementar una moneda digital del banco central (CBDC, por sus siglas en inglés).

El Banco de Jamaica tiene un historial de extravagancia. El logo del banco es un cocodrilo sosteniendo una llave, y regularmente hace uso de canciones de reggae para explicar sobre sus objetivos de inflación y política económica.

