Honduras solicita extradición de dos exjefes de Policía y sus esposas

Tegucigalpa, 18 feb El Ministerio Público de Honduras está gestionando la extradición de dos exjefes policiales y sus esposas por el presunto delito de lavado de activos, informaron este viernes fuentes oficiales en Tegucigalpa. Los exjefes policiales que estarían siendo extraditados son Ricardo Ramírez del Cid y Rolando Leiva. En el caso de Ramírez del Cid, ha sido localizado en Nicaragua, mientras que su esposa, Thelma Umaña, en España. El excomisionado de Policía Rolando Leiva, y su esposa, Nancy Cruz, se encuentran en Estados Unidos, según dijo a los periodistas el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora. Luis Echeverría, uno de los fiscales del Ministerio Público indicó que las autoridades de España están enteradas de que Thelma Umaña está en ese país y que se le está "requiriendo por lavado de activos". Al parecer, Umaña debió haberse presentado ante la justicia desde hace un año, pero no lo ha hecho, tampoco sus abogados. Los altos exoficiales no han podido justificar decenas de millones de lempiras que habrían acumulado en varios años, cuando estaban en servicio de la Policía Nacional. Las fuentes oficiales no precisaron fechas en que se estaría produciendo la extradición de las cuatro personas acusadas. EFE gr/cfa