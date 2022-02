Hallan muerto en prisión a un agente de modelos ligado en Francia a Epstein

(actualiza con reacciones de los abogados e información) París, 19 feb El exagente de modelos francés Jean-Luc Brunel, imputado por violación de menores de más de 15 años y acoso sexual en una investigación abierta en Francia por el "caso Epstein", ha sido hallado muerto en prisión, informaron este sábado fuentes judiciales. La Fiscalía de París confirmó a EFE que se ha abierto una investigación para determinar las causas del fallecimiento. Las pesquisas están en manos de la Policía Judicial. Brunel se encontraba en la cárcel La Santé de París y, según la cadena BFM TV, se ahorcó el viernes por la noche. "Su decisión no ha estado guiada por la culpabilidad, sino por un profundo sentimiento de injusticia", indicaron en declaraciones recogidas por el diario Le Monde sus abogados. Mathias Chichportich, Marianne Abgrall y Christophe Ingrain apuntaron que "su angustia era la de un hombre aplastado por un sistema mediático-judicial que sería hora de cuestionar. Jean-Luc Brunel no dejó de clamar su inocencia. Multiplicó sus esfuerzos para demostrarlo", destacaron. Era sospechoso de violaciones, agresiones y acoso sexuales sobre diferentes víctimas, menores o mayores de edad, y también de haberse encargado del transporte y del alojamiento de jóvenes llevadas a los encuentros de Jeffrey Epstein. La Fiscalía francesa abrió su investigación preliminar en agosto de 2019 para determinar posibles ramificaciones en el país del llamado "caso Epstein". El multimillonario estadounidense falleció ese mismo mes cuando estaba en prisión a la espera de su juicio por varios delitos sexuales. Brunel era el fundador de varias agencias de modelos, como Karin Models o MC2 Model, y los interrogatorios de varias mujeres en Francia le habían colocado como uno de los responsables de buscar chicas para esas fiestas, aunque su nombre también fue citado por otros testimonios en Estados Unidos. La estadounidense Virginia Giuffre, que afirmó haber sido "esclava sexual" de Epstein y denunció por abuso sexual al príncipe Andrés de Inglaterra, con el que llegó a un acuerdo extrajudicial este pasado 15 de febrero, también había dicho que fue forzada a acostarse numerosas veces con Brunel. El exagente, de 76 años, fue detenido en diciembre de 2020 en el aeropuerto parisino Charles de Gaulle cuando se disponía a tomar un vuelo a Senegal y fue presentado dos días después ante el juez instructor. Quedó en libertad unos días en noviembre de 2021, pero por decisión de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París volvió a prisión. Su muerte, según los medios locales, cierra el caso en Francia, salvo si otras personas fueran implicadas. "No obtendremos respuesta sobre ciertas cosas", lamentó en los medios Anne-Claire Le Jeune, abogada de la parte civil, y según la cual este desenlace es "terrible para las víctimas", por la valentía de la que tuvieron que hacer gala para tomar la palabra y ser interrogadas por la policía y los jueces, sin que se vaya ahora a hacer justicia. EFE mgr/amg