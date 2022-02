Guido Carrillo: “Marcar fue un desahogo grande”

Elche (Alicante), 19 feb El delantero argentino del Elche, Guido Carrillo, afirmó que el gol que anotó ante el Rayo Vallecano (2-1) fue un desahogo grande a nivel personal, ya que los tres anteriores tantos que había conseguido marcar esta temporada no fueron validados, por diferentes motivos, por el VAR. “Quería convertir y lo necesitaba”, dijo a los medios del club ilicitano el jugador, quien admitió cierto temor a que en la la revisión de la jugada se pudiera anular el tanto. “Hubiera sido ya lo máximo”, señaló. A Carrillo le han anulado esta temporada goles ante Deportivo Alavés (1-0) y Granada (0-0) a instancias del VAR, además de no validar un tanto fantasma ante el Valencia, cuando un remate suyo cruzó la línea de meta, tal y como posteriormente confirmaron las imágenes, sin que el colegiado lo apreciara. “En los papeles dirán que es el primero de la Liga, pero lo que importan son los tres puntos. Ahora a disfrutarlo y a compartirlo con el plantel, que es el que me ayuda día a día”, explicó el argentino. Carillo admitió que el Elche no jugó su mejor partido ante el Rayo, pero aseguró que el esfuerzo del equipo es “innegociable”. “Fue un mal partido que ganamos con el corazón”, afirmó el atacante. Por último, el futbolista elogió la comunión que existe entre la afición ilicitana y su equipo. “Vamos todos por el mismo lado y ese es el camino a seguir”, dijo Carrillo, quien pidió “no relajarse y seguir por ahí” ante los próximos compromisos que se avecinan, comenzando la próxima jornada con la visita al Levante, colista. EFE 1004341 pvb sm/EA