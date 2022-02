Guardiola: "Será bueno saber lo difícil que es ganar"

Redacción deportes, 19 feb El entrenador del Manchester City, el español Pep Guardiola, mostró su confianza en que su equipo saque buenas conclusiones de la derrota ante el Tottenham y recordó "lo difícil que es ganar". "Dije hace unas semanas que necesitábamos ganar muchos partidos", indicó tras el choque el preparador español. Guardiola insistió en la dificultad de la competición que domina. Con el tropiezo, la ventaja sobre el Liverpool, que tiene un partido menos, es ahora de seis puntos. "Sabíamos que esto podía ocurrir. Será bueno entender lo difícil que es. Desde octubre no perdíamos un partido en la Premier, pero cada encuentro será una gran batalla", insistió Guardiola. El técnico del Manchester City elogió el nivel del Tottenham. "Tienen jugadores fantásticos y un gran entrenador", indicó Guardiola. "Sabíamos que a pesar de llevar tres derrotas seguidas se recuperarían", añadió. "Estuvimos casi siempre en su campo, pero lograron coger el balón y pudieron correr como les gusta. No pierden el balón con Harry Kane y corren con Son y Kulusevski", destacó. "Creo que jugamos bien y creamos muchas ocasiones. No puedo decir nada malo sobre el equipo. Lloris estuvo espectacular", dijo. EFE apa/ism