Guaidó asegura que el Gobierno de Nicolás Maduro "tiene fecha de vencimiento"

Caracas, 19 feb El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró este sábado, durante un encuentro municipal en el céntrico estado La Guaira, que el Gobierno de Nicolás Maduro, al que denominó "dictadura", tiene fecha de vencimiento. "No se rindan porque la dictadura tiene fecha de vencimiento. Le doy al país y al mundo entero la absoluta certeza de que haremos lo que sabemos hacer bien para ese ciclo electoral porque no sólo son las presidenciales, también nos deben las parlamentarias. El 2022 es una año de exigencia, de lucha", dijo el exparlamentario, según un comunicado de prensa difundido por su equipo. Este encuentro fue parte de la convocatoria anunciada días atrás por el líder opositor y que es parte del movimiento Salvemos Venezuela que ahora encabeza. En la jornada pidió a los ciudadanos "unidad e incorporación" de todos los sectores en la exigencia por una fecha para elecciones presidenciales en Venezuela "lo antes posible" y aseguró que el país "no puede esperar más", siempre según el comunicado de prensa. "Los venezolanos tenemos derecho a elegir, la dictadura no puede elegir por la alternativa democrática, somos nosotros los que elegimos el futuro de este país. No podemos permitir que siga siendo una idea, un sueño, una nostalgia; tiene que ser un hecho, es una lucha, una causa justa", apuntó. En este sentido, insistió en la necesidad de "salir a las calles" a convocar a los ciudadanos y a "exigir condiciones" para "elecciones libres y justas". El opositor informó que este sábado se celebraron 57 "encuentros municipales" en todo el país "para organizarse e incorporar a todos los sectores a la lucha", y anunció que en el mes de marzo se ejecutarán "encuentros zonales", de los que no ofreció detalles. Esta es la segunda protesta callejera, desde marzo de 2020, organizada por la oposición que lidera Guaidó luego de que el pasado 12 de febrero reuniera a unas 300 personas en la Plaza Bolívar de Chacao, uno de los cinco municipios que componen Caracas, desde donde propuso renovar el liderazgo de los antichavistas. EFE gcs/laa