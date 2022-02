Georgia observa de cerca la confrontación entre Rusia y Occidente en Ucrania

Misha Vignanski Tiflis, 19 feb La antigua república soviética de Georgia, que también aspira a integrarse en la OTAN y la Unión Europea (UE), mira de cerca la confrontación entre Rusia y Occidente por Ucrania, decidida a continuar su acercamiento a Europa, que "no tiene alternativa", dice. "Nuestro camino a Europa no es fácil, pero sabemos que es una vía realista. Y no solo porque está en nuestra constitución, sino porque no tiene alternativa. El pueblo de Georgia no hará otra elección", señaló a Efe la presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, en una declaración escrita. INTEGRACIÓN EN EL ESPACIO EUROATLÁNTICO, EL OBJETIVO Tras su derrota en la guerra ruso-georgiana de 2008, que culminó con el reconocimiento de las separatistas Abjasia y Osetia del Sur como Estados independientes por Moscú, Georgia rompió relaciones con Moscú y en 2017 incorporó en su Carta Magna la integración el espacio euroatlántico como "prioridad sin alternativa". "En el contexto de la creciente agresividad militar de Rusia la firme posición de la OTAN en cuanto al principio de puertas abiertas tiene mucha importancia para nosotros", declaró a Efe el ministro de Defensa de Georgia Dzhuansher Burchuladze. Se mostró convencido de que la Alianza Atlántica no revisará su postura y aseguró que "Georgia, por su parte, esta decidida a ocupar un lugar con plenos derechos en la familia europeas". Rusia ha advertido de que adoptará "medidas técnico-militares" ante la negativa de la OTAN de cumplir la exigencia rusa de comprometerse jurídicamente a que nunca aceptará en sus filas a ninguna antigua república soviética. COOPERACIÓN ESTRECHA CON LA OTAN, PESE A AMENAZAS RUSAS Burchuladze indicó que ante las actuales amenazas a la arquitectura de seguridad europea, Georgia continúa fortaleciendo sus capacidades defensivas en estrecha cooperación con la OTAN. Adelantó que en marzo próximo Georgia acogerá los ejercicios de estados mayores NATO-GEO EX 2022, con la participación de militares de más de 20 miembros de la Alianza y países socios. El ministro de Defensa subrayó que la situación en torno a Ucrania hace necesario "intensificar los debates de estrategia sobre la seguridad en el mar Negro, a la que Georgia puede hacer una aportación significativa". UCRANIA y GEORGIA, EN LA MISMA CUERDA Para el experto militar y catedrático de la Universidad del Cáucaso Vajtang Maisaia, desde la cumbre de Bucarest de 2008, cuando la OTAN entreabrió la puerta a Ucrania y Georgia, ambos países forman parte de una "misma cuerda". "No nos hacemos ilusiones: en algún momento Rusia volverá de nuevo contra Georgia. Esto puede comenzar con exigencia de 'poner fin a la histeria antirrusa" y terminar con un ultimátum para que 'cambie su política exterior", dijo a Efe Masaia. Agregó que de momento Rusia concentra su atención en Ucrania, pero no se olvida de Georgia. RUSIA CONTINÚA AL ACECHO "Tenemos que prepararnos para una nueva confrontación", advirtió el experto, que señaló que "Rusia efectúa regularmente ejercicios militares en la regiones ocupadas de Abjasia y Osetia del Sur (reconocidas por Moscú como Estados independientes) para intimidar a Georgia". Masaia subrayó que estos ejercicios son un recordatorio de que después de la guerra ruso-georgiana de 2008 los carros de combate de Rusia está a apenas decenas de kilómetros de Tiflis. "Rusia nunca ha puesto fin a su guerra híbrida contra Georgia, lo que se manifiesta en ciberataques o intentos de crear en nuestro país partidos y movimientos porrusos", añadió. El catedrático indicó la única respuesta de Georgia es continuar su rumbo orientado a Occidente, pese a la oposición y resistencia de Rusia, que "amplía sus métodos de guerra híbrida, informativo-psicológica". OCCIDENTE APRENDIÓ LA LECCIÓN "Hay que destacar que Occidente también ha aprendido de sus errores. En 2008 Georgia no recibió la solidaridad de los países occidentales que tiene ahora Ucrania, y que es, como muestra la situación, un poderoso instrumento de contención de Rusia" señaló. Sin apoyo internacional, Georgia no tiene medios para resistirse a Rusia, admitió en conversación con Efe el vicepresidente del Parlamento georgiano, Gueorgui Volski. "Y si el conflicto en torno a Ucrania, nuestro socio estratégico, degenera en una fase caliente, ello puede ser una catástrofe para Georgia", advirtió el parlamentario, que insistió en que el país no tiene otra opción que integrarse en la estructuras euroatlánticas. EFE mv-bsi/aj/amg (foto) (vídeo)