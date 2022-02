El viento retrasa la última oportunidad de medalla de Shiffrin

La prueba de esquí alpino paralelo por equipos, la última oportunidad de medalla en Pekín-2022 para la estadounidense Mikaela Shiffrin, tras una participación decepcionante a nivel individual fue aplazada del sábado al domingo debido al viento.

Shiffrin se salió de la pista y fue eliminada en las pruebas de eslalon, gigante y combinada, siendo novena en supergigante y decimoctava en descenso.

La estadounidense de 26 años buscaba varias medallas en estos Juegos, para unir a las tres, con dos oros incluidos, que tiene en pasadas ediciones, pero Pekín se ha convertido en una pesadilla para la estadounidense.

Sabedora que se le escapaban las oportunidades de irse con una medalla, anunció durante el transcurso de la competición que participaría en la prueba por equipos.

Tras una reunión de las partes implicadas, se decidió que el inicio de la prueba será el domingo a las 09H00 locales (01H00 GMT), aunque las previsiones meteorológicas anuncian condiciones meteorológicas similares a las de este sábado.

- Viento a 60km/h -

"Estaba bastante claro con las rachas de viento que no era posible organizar la carrera (...) El viento era realmente fuerte", indicó tras el aplazamiento la directora de comunicaciones de la Federación Internacional de Esquí, Jenny Wiedeke.

El viento soplaba con fuerza en la sede de Yanqing este sábado, con ráfagas que rondan los 60 km/h, tumbando las puertas del recorrido del eslalon gigante.

Según los servicios meteorológicos oficiales, el viento no amainará durante la jornada del sábado, y las condiciones podrían ser similares el domingo.

La competición de equipos mixtos opone a los países participantes en eliminatorias desde octavos de final, con enfrentamientos compuestos de cuatro duelos paralelos, en los que intervienen dos mujeres y dos hombres por equipo.

Si la carrera no fuera disputada en estos Juegos, sería la segunda prueba de la historia olímpica en ser anulada, según los datos de la AFP, tras el concurso masculino de 10.000 metros, de patinaje de velocidad en Saint Moritz-1928.

El viento también afectó a la prueba de esquí de fondo de 50 kilómetros masculinos, reina de la especialidad, que fue reducida a 30 kilómetros debido a las condiciones climáticas.

A nivel estrictamente deportivo, el ruso Alexander Bolshunov conquistaría en esa prueba de 50 km, recortada a 30, su tercera medalla de oro de los Juegos.

Bolshunov, que se colgó una quinta medalla en cinco pruebas en las que ha participado, superó a su compatriota Ivan Yakimushkin y al noruego Simen Krüger, plata y bronce respectivamente.

- Medalla 'argentina' -

Por su parte, el estadounidense Alex Ferreira, cuyo padre es un exfutbolista argentino que emigró al país norteamericano en los ochenta, ganó la medalla de bronce en la prueba half-pipe de esquí acrobático.

Con una mejor puntuación de 86,75, realizada en la primera de los tres rondas de la final, Ferreira fue superado por el neozelandés Nico Porteous, que ganó el oro con 93,00, y el estadounidense David Wise, plata, con 90,75.

Ferreira, de 27 años, que ya había ganado la plata en la misma especialidad en los Juegos de Pyeongchang-2018, suma de este modo su segunda medalla olímpica.

"Mi papá jugó con River Plate en Argentina, creo que solo uno o dos partidos. De ahí viene la mentalidad deportiva que tengo. No conozco a nadie al que le guste tanto competir como a él. Y yo soy muy similar”, afirmó antes de la final el 'rider' de origen argentino a la AFP.

Su padre, Marcelo Ferreira, marchó a la Major Indoor Soccer League (MISL) de Estados Unidos en 1982, jugando en New York Arrows, Phoenix Pride y New York Express hasta 1987, en que pasó al New Jersey Eagles de la ASL (American Soccer League).

Curiosamente se repitió el mismo podio que en Pyeongchang-2018, aunque en posiciones intercambiadas, ya que en Corea del Sur, Wise fue oro, Ferreira plata y Porteous bronce.

